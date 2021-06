Grecia renunta la alte restrictii COVID. Obligativitatea mastii in interior si interdictia de circulatie nocturna, eliminate

Grecia renunta incepand de joi, 24 iunie, la purtarea obligatorie a mastii in exterior iar de luni si la interdictia de circulatie nocturna, ca urmare a ameliorarii situatiei epidemiologice, a avansului campaniei de vaccinare anti-COVID-19, dar si in contextul valului de caldura care face dificila purtarea protectiei faciale, relateaza miercuri EFE.

Ministrul adjunct al Protectiei Civile, Nikos Hardalias a precizat miercuri la o conferinta de presa ca mastile sanitare raman obligatorii in spatiile inchise si in exterior, in cazul in care exista aglomeratii.

Alte masuri anuntate sunt cresterea numarului de persoane la o masa in restaurante (de la 6 la 10), posibilitatea organizarii de botezuri si de nunti cu pana la 400 de invitati (de la 300) si cresterea la 120 a numarului de persoane prezente pe plaja la fiecare 1.000 de metri patrati.

In pofida relaxarii masurilor, epidemiologii amintesc ca in Grecia doar 3 din 10 persoane s-au vaccinat cu schema completa, in timp ce 44% din populatie a primit cel putin o doza de vaccin.

In ultima luna, Grecia a inregistrat o scadere a numarului de cazuri zilnice, precum si o reducere a numarului de persoane la terapie intensiva si a deceselor.

In ultimele 24 de ore au fost raportate 520 de contagieri cu SARS-CoV-2 si 14 decese.

De la debutul pandemiei, in Grecia s-au inregistrat in total 419.455 de contagieri si 12.595 de decese de COVID-19.