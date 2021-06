Autoritatile din Italia au decis cand se va renunta la masca de protectie in aer liber

Ministrul Sanatatii din Italia a anuntat ca tara va renunta la purtarea obligatorie a mastii de protectie in aer liber de pe 28 iunie.

Initial, vor renunta la masca locuitorii din "zonele albe", acolo unde infectarile cu COVID-19 au scazut considerabil, insa autoritatile de la Roma sunt optimiste si spun ca pana la intrarea in vigoare a masurii, in toata peninsula vor scadea cazurile.

Cu toate acestea, in locurile aglomerate si in mijloacele de transport in comun masura purtarii mastii de protectie se va mentine.

Media zilnica a imbolnavirilor, in Italia, saptamana trecuta, a fost sub o mie de cazuri si peste 50% dintre cetateni au fost vaccinati cu cel putin o doza.



"Incepand cu 28 iunie, am pus capat obligativitatii de a purta o masca in exterior", a anuntat ministrul Roberto Speranza pe contul sau de Facebook, precizand ca aceasta decizie se va aplica regiunilor clasificate drept "zona alba", unde raspandirea virusului este cea mai redusa, in prezent toata Italia, cu exceptia micii regiuni Vallee d'Aoste, din nordul tarii.

Acest anunt survine dupa un aviz favorabil dat in cursul serii de luni de "Comitetul tehnico-stiintific" (Cts), care consiliaza guvernul cu privire la pandemie.

Comitetul a decis ca masca nu mai este necesara in zona alba, ci ca ar trebui sa fie intotdeauna la indemana in caz de risc legat de o adunare de persoane.

Luni, 28 iunie, toate regiunile italiene ar urma sa fie clasificate drept zone albe, conform previziunilor expertilor.

Luni, 21 iunie, Italia a inregistrat doar 21 de decese si 495 de cazuri noi de coronavirus in decurs de 24 de ore. Unele regiuni nu au inregistrat decese.

Italia, prima tara din Europa in care a aparut un focar de coronavirus la inceputul anului 2020, a inregistrat 127.291 de decese de la inceputul epidemiei si 4,25 milioane de cazuri de COVID-19.

In total, 30% din populatia cu varsta peste 12 ani este in prezent vaccinata, sau aproape 16 milioane de persoane.

Peste 46 de milioane de doze de vaccin individuale au fost deja administrate in randul unei populatii de 60 de milioane de persoane.

Italia a fost una dintre cele mai afectate tari din Uniunea Europeana de noul coronavirus.