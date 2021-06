Clubul PSG, un adevarat motor al economiei pariziene ANALIZA

La un deceniu dupa ce un fond din Qatar a cumparat clubul PSG, acesta a devenit un plaman pentru economia regiunii: genereaza 2.150 de locuri de munca si un impact economic de 182,2 milioane de euro, potrivit unui nou studiu, scrie EFE.

Daca din punct de vedere sportiv este deja bine stiut ca gruparea lui Neymar si Mbappe se afla in elita fotbalului mondial, contributia sa economica, mai putin cunoscuta, este una remarcabila.

La cererea conducerii PSG, Centrul pentru Drept si Economie al Sportului (CDES) a realizat o analiza a celor zece ani de cand clubul este sub mandat qatarez. Luand ca referinta sezonul 2018-2019, clubul parizian a contribuit la crearea a 2.150 de locuri de munca cu norma intreaga, dintre care 670 sunt directe (in diferitele sectii ale clubului, care are si fotbal feminin, handbal sau judo) iar 1.480 de locuri de munca indirecte, in cele peste 800 de companii furnizoare.

De fiecare data cand echipa de fotbal sau de handbal ale PSG joaca in deplasare, numarului publicului care a venit pe stadioanele echipelor gazda a fost in crestere, beneficiind astfel de notorietatea parizienilor, a declarat Christophe Lepetit, autorul studiului.

In sezonul 2018-2019, impactul economic general al clubului PSG a fost de 182,2 milioane de euro, in conditiile in care un eveniment sportiv mult mai cunoscut, cu zeci de ani de vechime, turneul de tenis Roland Garros, genereaza aproximativ 300 de milioane.

Din cele 182,2 milioane, 145,8 provin din evenimentele organizate de PSG, in timp ce 36,4 milioane provin din activitati conexe.

"Exista o adevarata economie in jurul clubului care se dezvolta nu numai cu fotbalul masculin, ci si cu cel feminin, cu handbal, judo. Este un club in expansiune, cu o dimensiune multi-sportiva, care creeaza valoare", a spus Pierre Rabada, consilier pentru Sport al administratiei locale pariziene.

De la achizitionarea PSG de catre fondul Qatar Sport Investment (QSI), entitatea a efectuat doua dintre cele mai scumpe transferuri din istoria fotbalului. PSG a platit Barcelonei 222 milioane euro in 2017 pentru Neymar si 180 de milioane, in acelasi an, lui AS Monaco, pentru Mbappe.

''In 10 ani, PSG a devenit una dintre principalele francize sportive din lume si chiar si cea mai dinamica din ultimii trei ani'', a mentionat presedintele clubului, Nasser al-Khelaifi.

In sezonul 2019-2020, PSG a avut o cifra de afaceri de 540,6 milioane de euro, ceea ce reprezinta o crestere medie anuala de 21,3% de la sosirea QSI in 2011.