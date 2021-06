Ultimul sondaj din Republica Moldova. Partidul Maiei Sandu ar putea obtine majoritatea absoluta in Parlament

Un ultim sondaj de opinie facut public in Republica Moldova plaseaza Partidul Actiune si Solidaritate in ipostaza de a obtine majoritatea absoluta in viitorul Parlament.

Sondajul a fost realizat telefonic de Watchdog.MD si Institutul de Politici Publice in perioada 12-19 iunie 2021. Cercetarea sociologica este finantata de catre European Endowment for Democracy, in cadrul proiectului "Countering disinformation and promote election integrity". Alegerile parlamentare anticipate din republica Moldova sunt programate pentru 11 iulie 2021.

Potrivit raspunsurilor prezentate de cei chestionati, presedintele Maia Sandu este personalitatea politica in care moldovenii au cea mai mare incredere, respectiv 32,6%. Pe locul doi se afla fostul presedinte Igor Dodon, cu 13,8 %. Restul personalitatilor inregistreaza procente mai mici de 3%. Tabara celor care nu au incredere in niciun politician este importanta - 35%.

Un procent de 64,4% dintre cei chestionati sustin ca se vor prezenta sigur la alegerile parlamentare si doar 5,5% afirma ca nu s-ar prezenta. Partidul Actiune si Solidaritate ar obtine 38,1% din voturile intregului esantion si 49,8% din voturilor celor decisi sa mearga la vot. Pe locul doi se afla Blocul Comunistilor si Socialistilor cu 21,4%, respectiv 28%. Ar mai intra in Parlament, doar Blocul Renato Usatii cu 6,3% din optiunea celor decisi. La limita, cu 4,7%, se afla Partidul Sor, in timp ce restul formatiunilor politice sunt creditate cu scoruri mai mici de 2,5%.

O alta intrebare a vizat optiunea intre Uniunea Europeana si cea Euroasiatica. 59% dintre repondenti sunt de acord cu aderarea la Uniunea Europeana si doar 23,5% ar opta pentru cealalta varianta.

Ads

Optiunea cu privire la o eventuala unire cu Romania a crescut, dar ramane departe de un vot majoritar. 35% dintre repondenti sunt de acord ca Republica Moldova sa se uneasca cu Romania, iar 47,3% sunt impotriva. O eventuala unire cu Rusia este respinsa de 63,7% dintre moldoveni.

Volumul esantionului: 1104 persoane cu varsta de 18 ani si mai mult;

Esantion: stratificat, probabilistic;

Metoda: sondaj telefonic;

Reprezentativitate: esantionul este reprezentativ pentru populatia adulta a tarii, accesibila la telefon mobil si/sau stationar, cu exceptia locuitorilor regiunii din stanga Nistrului, cu o eroare maxima de +3%

Perioada de colectare a datelor: 12 - 19 iunie 2021.

Chestionarul a fost redactat in limbile romana si rusa, oferindu-se respondentilor posibilitatea de a alege varianta.

Ads

Sondajul nu include si voturile ce vor fi exprimate in Diaspora, care ar urma sa aduca PAS un plus de 7-8 procente. De asemenea, nu sunt incluse predictiile din Transnistria, unde majoritatea va vota cu Blocul Comunistilor si Socialistilor. Per total, insa, avantajul net este in favoarea partidului Maiei Sandu, care poate obtine un scor electoral istoric.