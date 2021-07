Parada de Ziua Nationala a Frantei, organizata cu mii de spectatori, in ciuda pandemiei. Blindatele care vor defila in premiera

Franta reia miercuri, dupa pauza de anul trecut provocata de pandemie, traditia paradei militare de Ziua Nationala, insa prudenta continua sa fie prezenta intr-un moment in care tara incearca sa evite un al patrulea val epidemic cu foarte contagioasa varianta Delta a coronavirusului, transmite AFP.

In 2020, in plina explozie a pandemiei, defilarea de 14 Iulie a fost anulata pentru prima data dupa Al Doilea Razboi Mondial, fiind inlocuita cu o ceremonie in format redus in Place de la Concorde.

Anul acesta, pe celebrul bulevard parizian Champs-Elysees vor reveni militari, drapele si blindate, dar accesul spectatorilor va fi limitat, cei prezenti fiind obligati sa prezinte un pasaport sanitar si sa poarte masca. Asistenta va fi redusa la 10.000 de persoane, fata de 25.000 in vremuri normale.

La parada de anul acesta vor participa 5.000 de militari, dintre care 4.300 infanteristi, dar si 73 de avioane, 24 de elicoptere, 221 de vehicule si 200 de cai ai Garzii republicane.

Presedintele Emmanuel Macron va asista alaturi de seful de Stat-Major al armatelor, generalul Francois Lecointre, caruia ii va lua locul peste o saptamana actualul sef de Stat-Major al armatei terestre, Thierry Burkhard.

'Castigam viitorul' este tema editiei din 2021, cu dubla referire la batalia sanitara purtata de francezi, dar si la pregatirea necesara a armatei pentru 'angajamente mai dure, de inalta intensitate, sprijinite pe materiale de inalta tehnologie', dupa cum a explicat guvernatorul militar al Parisului, generalul Christophe Abad.

Pentru prima data vor defila blindatele Griffon, vehicule de transport de noua generatie, ce vor fi desfasurate in curand in Sahel.

Dupa traditionala parada aeriana deschisa de Patrula Franta, un contingent de forte speciale europene participante la 'Task Force Takuba' din Mali va lansa defilarea pe Champs-Elysees.

Pentru prima data vor defila la Paris si politisti locali, mai precis cei din Nisa (sud-est), aflati in prima linie in doua din cele mai grave atentate petrecute in ultimii ani in Franta.

Serviciul de sanatate ale armatei (SSA), foarte mobilizat de la debutul pandemiei care a cauzat peste 110.000 de morti in Franta, va fi si el reprezentant.

Dupa parada militara, care va dura doua ore, publicului ii sunt propuse mai multe evenimente in capitala. La Hotel des Invalides se va putea dona sange pentru militarii raniti in operatiuni. In cursul serii, un foc de artificii va lumina cerul deasupra Turnului Eiffel.