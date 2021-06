Noi restrictii in Lisabona, dupa raspandirea rapida a variantei Delta a COVID-19. Persoanele vaccinate, exceptate

Varianta Delta, identificata prima data in India, a devenit predominanta in Lisabona FOTO Pixabay

Locuitorii din capitala Portugaliei, Lisabona, vor fi nevoiti sa respecte o serie de noi restrictii care intra in vigoare vineri, 25 iunie, dupa raspandirea rapida a variantei Delta a noului coronavirus.

Capitala portugheza este una dintre municipalitatile in care restrictiile sanitare au fost inasprite, unde magazinele si restaurantele se confrunta cu o reducere a programului de functionare si a capacitatii lor de primire, in timp ce restrictii de deplasare vor fi impuse de vineri pana luni in regiunea in care se afla orasul Lisabona.

Persoanele care detin certificatul sanitar european sau prezinta un test COVID-19 cu rezultat negativ vor putea totusi sa se deplaseze in mod liber.

"Masurile se schimba tot timpul! E greu sa tii pasul cu ele", regreta Isabel Goncalves, care lucreaza intr-un magazin din centrul istoric al Lisabonei.

"Sincer, cred ca aceste masuri vor avea putine efecte, dar, in fine, sunt necesare", a declarat la randul ei Maria Casales, o pensionara din capitala portugheza.

In Lisabona, programul magazinelor a fost redus, precum si cel al cafenelelor, patiseriilor si restaurantelor, care vor trebui sa se inchida la ora locala 22:30 in timpul saptamanii si la ora locala 15:30 in timpul weekendului.

"Sambata si duminica sunt cele mai bune zile lucratoare pentru mine. Cum sa lucrez in acest conditii?", a declarat, cu ingrijorare, Joao Gomes, proprietarul unui restaurant din Lisabona. "Politia ar face mai bine sa se concentreze pe adunarile de oameni" care nu respecta regulile de distantare, a adaugat el.

"Guvernul trebuie sa ia masuri pentru a ne proteja. Intrucat facem parte din comunitate, trebuie sa fim solidari", a declarat Ruth Camacho, proprietara unui magazin din capitala portugheza.

Varianta Delta, identificata prima data in India, a devenit predominanta in Lisabona si periferiile sale, provocand o noua crestere a numarului de infectari in Portugalia.

Vineri, autoritatile portugheze au anuntat peste 1.600 de infectari in ultimele 24 de ore, dintre care 1.049 au fost detectate in regiunea Lisabonei.