Motivul pentru care a demisionat ministrul britanic al Sanatatii

Ministrul britanic al Sanatatii Matt Hancock a demisionat dupa ce a incalcat normele referitoare la distantarea sociala, sarutandu-si o colega, anunta BBC.



Intr-o scrisoare adresata premierului, el a afirmat ca Guvernul datoreaza oamenilor care au sacrificat atat de multe in timpul acestei pandemii onestitate, atunci cand i-a dezamagit.

Boris Johnson a declarat ca ii pare rau ca a primit o astfel de demisie.

Demisia vine dupa ce The Sun a publicat fotografii cu Hancock sarutand-o pe consiliera Gina Coladangelo. Ambii sunt casatoriti.

Conform publicatiei, fotografiile au fost facute in interiorul Departamentului Sanatatii, in data de 6 mai, perioada in care contactul cu persoane din afara familiei reprezenta o incalcare a normelor de distantare sociala impuse in contextul pandemiei.