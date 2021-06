Participare record la un mars al comunitatii LGBT in Paris: peste 30.000 de persoane au defilat cu paiete si steaguri curcubeu

Evenimentul a urmarit sa reuneasca pe cei care nu locuiesc in Marais FOTO Hepta

30.000 de parizieni au defilat sambata, 26 iunie, pana in centrul capitalei franceze in cadrul "Marsului mandriei", relateaza AFP.

Pentru prima oara din 1977, "marsul mandriei" din Paris si Ile-de-France a plecat dintr-o localitate suburbana, Pantin din Seine-Saint-Denis.

Scopul a fost ca evenimentul "sa reuneasca doritori si organizatori, care nu locuiesc toti in Marais, un cartier din centrul Parisului, ci si la periferie", a explicat Matthieu Gatipon-Bachette, purtator de cuvant al organizatiei Inter-LGBT (lesbiene, gay, bisexuali si transexuali), inainte de inceperea marsului.

Obiectivul marsului a fost si unul politic. "Departamentul Seine-Saint-Denis este cel mai sarac din metropola, deci a face sa plece marsul din acest departament este si o accentuare" puternica a acestui fapt, a subliniat Mathias Neviere, copresedinte al Inter-LGBT.

Defilarea - paiete, drapele in culorile curcubeului, dansuri improvizate - s-a incheiat in cursul serii, in Piata Republicii din Paris.