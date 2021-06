Amanta fostului ministru britanic al Sanatatii s-a despartit de sotul milionar si este hotarata sa aiba o relatie cu demnitarul compromis

Gina Coladangelo, consiliera si amanta fostului ministru britanic al Sanatatii, Matt Hancock, s-a despartit de sotul milionar si este hotarata sa aiba o relatie cu demnitarul compromis, scrie Daily Mail.

La finalul saptamanii trecute, Matt Hancock a demisionat dupa ce a fost dezvaluit ca avea o relatie extraconjugala cu Gina Coladangelo si ca a incalcat norme referitoare la distantarea fizica.

Cu cateva ore inainte ca stirile sa apara, fostul ministru britanic al Sanatatii i-a spus sotiei lui, Martha, ca mariajul lor s-a sfarsit. In prima faza, s-a agatat de functie, prim-ministrul Boris Johnson sprijinindu-l, insa a demisionat sambata dupa ce mai multi membri ai Parlamentului au facut presiuni.

Coladangelo era casatorita cu Oliver Tress, fondator al magazinului online Oliver Bonas.

Daily Mail a citat mai multi apropiati ai ei care au spus ca femeia este determinata sa inceapa o noua relatie.



Gina Coladangelo, in varsta de 43 de ani, a demisionat de asemenea din postul sau de director al Departamentului de Sanatate la cateva ore dupa Hancock.

Hancock, in varsta de 42 de ani, era casatorit de 15 ani. Aparent, el si Coladangelo locuiesc impreuna acum.

Mai multe surse au spus ca milioanerul a fost "devastat" de relatia adultera a sotiei si de plecarea ei, dupa 12 ani de casnicie.

Prietenii celor doi spun ca Hancock si Coladangelo sunt indragostiti si vor sa "faca sa mearga" noua relatie.

In mesajul video prin care si-a anuntat demisia, Hancock a spus: "Ultimul lucru pe care l-as dori este ca viata mea privata sa distraga atentia de la concentrarea care ne conduce in afara acestei crize. Vreau sa imi prezint din nou scuze pentru ca am intrerupt ghidarea, scuze fata de familia mea si cei dragi pentru ca i-am facut sa treaca prin asta".

Prim-ministrul a spus ca regreta faptul ca Hancock demisioneaza din functia de ministru. El a declarat ca "ar trebui sa paraseasca biroul mandru de ce a realizat - nu doar in combaterea pandemiei, ci si inainte ca Covid-19 sa ne loveasca".

Boris Johnson si-a exprimat recunostinta pentru sprijinul primit si a adaugat: "Contributia ta la serviciul public este departe de a se fi incheiat".