Cursa miliardarilor pentru primul zbor in spatiu. Richard Branson ii ia fata lui Bezos si anunta ca va zbura peste cateva zile

Miliardarul britanic Richard Branson va zbura in spatiu in data de 11 iulie FOTO Facebook/RichardBranson

Miliardarul britanic Richard Branson a anuntat ca va zbura in spatiu pe 11 iulie, la bordul unei nave a companiei sale Virgin Galactic. El va fi pasager al avionului racheta Unity, dezvoltat de compania sa in SUA de aproximativ doua decenii.

Nava poate ajunge la o altitudine de 90 de kilometri, oferindu-le celor de la bord cateva minute de imponderabilitate si observarea curburii Pamantului.

Intentia lui Branson este de a introduce un serviciu de zbor spatial comercial.

Aproximativ 600 de persoane au rezervat deja un loc intr-o astfel de calatorie. Pretul unui bilet este, in unele cazuri, de 250.000 de dolari.

Daca misiunea va avea loc pe 11 iulie, Richard Branson va fura startul rivalului sau in turismul spatial, miliardarul Jeff Bezos.

Fondatorul imperiului Amazon a investit o avere in hobby-ul sau de a construi rachete si a anuntat ca va face o calatorie la marginea spatiului pe 20 iulie. El a invitat trei persoane sa i se alature in New Shepard: fratele lui, Mark, femeia aviator Wally Funk si o persoana care a platit 28 de milioane de dolari la o licitatie si al carei nume nu a fost facut public.

In varsta de 82 de ani, Funk a fost antrenata in anii 1960 sa fie astronaut. Ea va deveni cea mai varstnica persoana care ajunge in spatiu, cand racheta va urca la 100 de kilometri deasupra Pamantului.

Bezos urmeaza sa anunte mai multe detalii legat de comercializarea biletelor pentru alte calatorii cu New Shepard.