Maratonul Vaccinarii din Republica Moldova: peste 4.000 de persoane imunizate intr-o singura zi. Igor Dodon a preferat sa faca o baie de multime, fara a se vaccina

In doar 7 ore peste 4000 de persoane au fost vaccinate la Maratonul Vaccinarii din Republica Moldova, ce a avut loc sambata, 26 iunie, organizat de Primaria Chisinau impreuna cu Ministerul Sanatatii.

Desi au fost disponibile mai multe seruri, precum AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac, de cea mai multa popularitate in randul celor prezenti la eveniment s-a bucurat vaccinul rusesc -Sputnik.

Mitropolia Moldovei a sprijinit campania de vaccinare: "Indemnam toti enoriasii nostri care nu au reusit sa se vaccineze, sa o faca. Sa nu sa se teama de acest lucru, pentru ca s-a demonstrat ca datorita vaccinarii s-a micsorat numarul de cazuri. Sa nu revenim iar la acele crize ale pandemiei peste care si biserica a trecut cu greutate. Binecuvantam toti enoriasii care s-au vaccinat sau isi propun sa se vaccineze pentru a demonstra acele valori si principii ale bisericii", a mentionat preotul Vadim Cheibas, secretarul Mitropoliei Moldovei.

Liderul PSRM, Igor Dodon, a venit si el la maratonul de la Palatul Republicii pentru a-si administra vaccinul rusesc Sputnik V. La un moment dat politicianul a refuzat sa se vaccineze, invocand ca ar urma sa faca acest lucru dupa ce cu serul rusesc vor fi asigurati "toti doritorii". In realitate, se pare ca socialistul a refuzat vaccinarea pentru a nu sta in rand cu toti cetatenii.

"La Palat am vazut un numar foarte mare de doritori de a se imuniza anume cu acest vaccin. Am trecut tot randul de oameni pana la coada si am discutat cu cei veniti... Am stat cu toti doritorii in rand si am decis sa nu ma vaccinez pana nu asiguram toti doritorii cu Sputnik V", a scris Dodon.