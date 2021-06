Presedintele francez Emmanuel Macron a salutat vineri un acord al Celor 27 cu privire la o schimbare a paradigmei in relatiile Uniunii Europene (UE) cu Rusia, care urmeaza sa devina de-acum mai proactive, relateaza Reuters.

"Am convenit asupra importantei mentinerii unei abordari unificate (...), dar sa avem de asemenea o abordare voluntarista si planificata si sa nu cedam in vreun fel reactiei sistematice, provocarilor sau agresiunilor", a declarat presedintele francez intr-o conferinta de presa, la finalul summitului european de la Bruxelles.

"Ma felicit pentru faptul ca noi am iesit din pura logica reactiva, (care este) ineficienta", a adaugat el.

Macron considera ca structurarea de catre europeni a unui "inceput de strategie" si a unei "agende comune" a relatiilor cu Rusia constituie "un progres considerabil".

"Am avansat in directia buna in problema rusa (...). Trebuie acum sa consolidam acest progres", apreciaza el.

Seful statului francez minimalizeaza insa faptul ca sefii de stat si de guverne nu au ajuns la un acord asupra unei initiative franco-germane in vederea organizarii in curand a unui summit cu presedintele rus Vladimir Putin - ca cel cu Joe Biden de la jumatatea lui iunie, la Geneva.

O reuniune cu Putin "nu este o prioritate", a apreciat Macron, care saluta insa faptul ca tabuul unei asemenea reuniuni a fost ridicat in discutii intre Cei 27.





Nos valeurs font notre Union.

Nous n'y cederons rien. pic.twitter.com/IvvoPrG0UY- Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 25, 2021





"ASCENSIUNE ILIBERALA" IN UNELE TARI DIN EUROPA

Noi, europenii, ar trebui sa ne punem intrebari despre noi insine" si "sa stabilim cum sa luptam" impotriva derivei "iliberale" in anumite societati postcomuniste, a indemnat vineri Emmanuel Macron, referindu-se la o lege ungara denuntata drept homofoba, recunoscand totodata dificultatea Europei de a-i raspunde rapid.

Controversata lege ungara a provocat o dezbatere de o virulenta neobisnuita in cadrul summitului Celor 27, la Bruxelles, potrivit unor participanti la reuniune.

Aceasta lege a determinat 17 state membre, inclusiv Franta si Germania, sa-i interpeleze intr-o scrisoare pe liderii UE pe tema necesitatii impunerii respectarii valorilor europene.





PROCEDURA DE EXCLUDERE A UNUI STAT MEMBRU UE

Macron, care a respins orice procedura de excludere sau de sanctionare financiara a Ungariei, a apreciat in conferinta sa de presa ca singurul raspuns pe termen scurt este "sustinerea procedurii angajate de catre Comisia Europeana, in pofida faptului ca este lenta, si consolidarea pozitiei noastre in opinia publica si in presa".

Macron considera ca problema valorilor este "existentiala, principiala" pentru Europa.

"Ce credibilitate am avea, daca am accepta ca aceste valori sa fie sublinate in randul nostru? Cum sa le spunem, apoi, albanzilor, sarbilor, >? ", a denuntat el.

"PROBLEMA VIKTOR ORBAN"

"Exista o ascensiune a iliberalismului in societatile postcomuniste", care "submineaza ceea ce a construit inima democratiilor liberale occidentale", denunta el, exprimandu-si temerea ca acestea sa fie atrase de modelele rus sau chinez.

"Aceasta este tendinta profunda a acestor societati, nu a catorva lideri. Ar fi prea facil sa fie aratat cu degetul un lider. Trebuie sa reflectam cum au ajuns aceste popoare aici", subliniaza Macron.

"Aceasta nu este o problema Viktor Orban. Acest lucru nu este adevarat", a continuat el, indemnandu-i pe europeni sa fie "duri cu liderii si convingatori cu popoarele".

"Trebuie sa reangajam o activitate cu intelectualii societatilor civile, sa fim mai prezenti in presa acestor tari, sa-i sustinem mai bine pe cei care apara ideile europene. Avem nevoie de o strategie in acest domeniu", a pledat macron.

"Este necesara o dezbatere in profunzime. Acesta este un subict care trebuie sa apara in Conventia viitorului Europei", isi exprima el dorinta.

Legea ungara vizata de UE prevede ca "pornografia si continuturile care reprezinta sexualitatea sau promoveaza deviatia identatii de gen, schimbarea de sex si homosexualitatea sa nu fie accesibile persoanelor in varsta de pana la 18 ani".