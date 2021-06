Italia impune o carantina de cinci zile pentru calatorii din Marea Britanie

Italia a decis sa introduca o perioada de carantina de cinci zile pentru calatorii din Marea Britanie, unde varianta Delta a coronavirusului (varianta indiana) a devenit dominanta, a anuntat vineri ministrul sanatatii Roberto Speranza, conform AFP, Reuters si EFE.

De asemenea, va ramane in vigoare interdictia de intrare pentru persoanele din India, Bangladesh si Sri Lanka.

Autoritatile italiene au ridicat, in schimb, restrictiile sanitare in vigoare pentru calatorii din Statele Unite, Canada, Japonia si statele membre ale Uniunii Europene care au aprobat un certificat COVID, cu respectarea uneia din conditiile cerute in acest document, adica vaccinare, test efectuat cu 48 de ore inainte sau sa fi trecut prin boala.

In Marea Britanie s-a inregistrat o crestere a numarului de infectii in ultimele saptamani, din cauza raspandirii rapide a variantei Delta, identificata pentru prima data in India, in ciuda unui program de vaccinare publica bine pus la punct.

Mult mai contagioasa decat varianta Alpha, care a aparut la sfarsitul anului 2020 in Kent, in sud-estul Angliei, Delta a inceput sa se raspandeasca mai ales in nord-vestul Angliei inainte de a se raspandi in restul Regatului Unit, in special in randul tinerilor care nu au fost inca vaccinati. Potrivit Public Health England (PHE), circa 99% dintre infectiile raportate in tara corespund variantei Delta.

Inaintea Italiei, Franta, Austria si Germania au introdus diferite restrictii pentru persoanele care intra din Marea Britanie.