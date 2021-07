Parlamentul European a votat din nou pentru intrarea Romaniei si Bulgariei in spatiul Schengen

Parlamentul European a votat din nou joi, 8 iulie, pentru intrarea Romaniei si Bulgariei in spatiul Schengen.

Parlamentul European a adoptat, cu 505 voturi pentru, rezolutia sa referitoare la Raportul anual privind functionarea spatiului Schengen, se arata pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne.

Rezolutia reitereaza pozitia cunoscuta a PE privind aderarea Romaniei si Bulgariei la spatiul Schengen si prevede expres ca: "tinand seama de numeroasele sale solicitari de aplicare integrala a dispozitiilor acquis-ului Schengen in Bulgaria si Romania, [Parlamentul] solicita insistent Consiliului sa-si onoreze angajamentul, sa ia imediat decizia de a elimina controalele la frontierele interne terestre, maritime si aeriene si sa permita acestor tari sa se alature, cu drepturi depline, spatiului de libera circulatie fara controale la frontierele interne; considera ca solidaritatea si responsabilitatea sunt de datoria tuturor si ca viitorul spatiului Schengen trebuie sa fie fara fragmentare".

Lucian Bode: Indeplinim toate conditiile

Ministerul Afacerilor Interne saluta rezolutia votata de Parlamentul European in urma dezbaterilor care au precedat votul si care au evidentiat, o data in plus, sprijinul acestei institutii si al Comisiei Europene pentru aderarea Romaniei, precum si a Bulgariei si Croatiei, la spatiul Schengen, solicitand extinderea Schengen cu aceste state.

"Sunt increzator ca vom face pasi concreti spre adoptarea cat mai curand a deciziei privind aderarea noastra la spatiul Schengen. Romania are un rol esential in arhitectura de securitate a UE. Este nevoie de un just echilibru intre obligatiile pe care si le asuma fiecare stat membru UE si drepturile de care beneficiaza. Dupa cum bine stiti, Romania indeplineste toate conditiile pentru aderarea la Schengen si continua sa mentina la cel mai inalt nivel modul de punere in aplicare a legislatiei Uniunii", a declarat Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode.

Alaturi de alti membri ai Parlamentului European, raportorul Tanja FAJON (SI/SD) si comisarul european pentru afaceri interne Ylva JOHANSSON au subliniat necesitatea de a "finaliza" spatiul Schengen, fiind momentul ca Bulgaria, Romania si Croatia sa devina parte din acest spatiu unic de libertate, securitate si justitie.

Romania si-a mentinut permanent obiectivul legat de aderarea la spatiul Schengen si, la cele mai recente reuniuni la nivel inalt in domeniul afacerilor interne (Consiliul Justitie si Afaceri Interne, Forumul Schengen) a reiterat solicitarea de a se parcurge pasi concreti spre definitivarea acestui proces, prin adoptarea cat mai rapid a Deciziei privind aderarea la Schengen, in cursul acestui an.