Imbolnavirile cu COVID-19, din nou in crestere in Italia. 40% din populatia tarii este vaccinata

Curba descendenta a infectarilor si deceselor cauzate de noul coronavirus in Italia, care a fost in scadere de la inceputul lunii aprilie, "s-a oprit", a anuntat marti, 6 iulie, presedintele Institutului Superior de Sanatate italian, Silvio Brusaferro.

Contagierile inregistrate luni au ajuns la 480, cu 91 mai multe decat in saptamana trecuta, in timp ce numarul deceselor a fost 31, cu 3 mai multe decat lunea trecuta.

Campania de vaccinare avanseaza cu o medie de 4 milioane de doze administrate pe saptamana: 21.203.897 de persoane au completat schema de vaccinare, reprezentand 39,26 % din populatia de peste 12 ani; in total s-au administrat 54.371.521 doze de vaccin.

Toate persoanele de peste 17 ani pot solicita sa se vaccineze, desi responsabila pentru probleme regionale, Mariastella Gelmini, a declarat luni ca este nevoie de o campanie de "sensibilizare pentru a-i convinge pe cei indecisi" care nu si-au manifestat interesul pentru vaccinare.

Pentru minorii cu varste intre 12 si 16 ani s-au convocat zile de vaccinare care se vor repeta pe durata verii.

Mariastella Gelmini a corelat necesitatea vaccinarii de impactul variantei Delta, care reprezinta deja 22% din totalul cazurilor de coronavirus in Italia.

In regiunea Lazio, cu capitala la Roma, aceasta varianta reprezinta 34,95% dintre contagieri si creste pana la 70% in zona de coasta, potrivit datelor testelor efectuate de Institutul Spallanzani si publicate luni de ziarul Il Messaggero.

Turismul s-a reactivat in Italia iar intrarea in tara este permisa cu certificatul verde COVID-19 pentru cetatenii din statele membre ale Uniunii Europene si din spatiul Schengen; cu alte documente similare emise de Israel, SUA, Japonia si Canada, sau 5 zile de carantina si un test PCR pentru cetatenii din Marea Britanie si Irlanda de Nord.

Este interzisa intrarea in tara doar cetatenilor care au calatorit in ultimele 14 zile in India, Bangladesh si Sri Lanka, ca masura de franare a raspandirii variantei Delta.

Italia se afla in asa-numita "zona alba", iar purtarea mastii este obligatorie doar in spatiile inchise.

