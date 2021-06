Peste jumatate dintre francezi au fost vaccinati cu cel putin o doza impotriva COVID-19

Jumatate dintre rezidentii francezi au primit cel putin o doza a unui vaccin anti-COVID-19, a anuntat marti Ministerul Sanatatii din aceasta tara, in contextul in care propagarea rapida a variantei Delta a noului coronavirus risca sa opreasca tendinta de scadere a numarului de bolnavi internati in spitalele nationale, informeaza AFP.

Cu 33.690.499 de rezidenti care au primit cel putin o prima injectie, Franta a depasit marti pragul de 50% din totalul populatiei vaccinate cu o doza a unui vaccin anti-COVID-19.

O treime din populatia franceza, reprezentand 22.265.100 de persoane, au fost deja vaccinate cu schema completa, potrivit datelor transmise de Ministerul Sanatatii.

In ultimele zile, Guvernul si autoritatile sanitare franceze au insistat asupra importantei vaccinarii cu schema completa, pentru a alcatui astfel un fel de "baraj" in fata variantei Delta a noului coronavirus, considerata mai transmisibila decat celelalte tulpini.

In spitalele franceze, 8.627 de bolnavi de COVID-19 erau inregistrati marti, dintre care 134 sunt pacienti noi, internati in ultimele 24 de ore, conform datelor publicate de Sante Publique France. Numarul pacientilor spitalizati era de 8.846 in ziua precedenta si de 10.046 cu o saptamana in urma.

Aceeasi tendinta de scadere a fost constatata si in sectiile de reanimare unde sunt tratate cazurile cele mai grave: 1.250 pacienti internati la ATI in total, dintre care 29 au fost internati in ultimele 24 de ore.

Prin comparatie, in sectiile ATI din Franta erau internati 1.304 de pacienti in ziua precedenta si 1.560 cu sapte zile inainte.

In ultimele 24 de ore, 28 de pacienti au murit in spitalele franceze, comparativ cu 44 in ziua precedenta, ducand totalul deceselor din Franta la 111.086 de la inceputul pandemiei de COVID-19, declarata in martie 2020.