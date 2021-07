Franta se opune demersului Comisiei Europene de a elimina masinile poluante din 2035

Posibila disensiune in UE privind politica climatica FOTO Pixabay

Franta se opune intentiei Uniunii Europene de a elimina automobilele echipate cu motoare pe combustie interna din 2035, sustinand o pozitie mai ingaduitoare privind eliminarea acestor automobile abia de la finele deceniului urmator si de asemenea mai mult timp pentru modelele hibride, transmite Bloomberg.

Comisia Europeana intentioneaza sa ceara ca emisiile automobilelor sa scada cu 65% incepand din 2030 si sa fie reduse la zero din 2035.

Guvernul de la Paris sustine o tinta referitoare la reducerea emisiilor automobilelor cu 55% pana in 2030 iar modelele hibride sa poata ramane pe piata o perioada mai mare de timp, a declarat luni pentru Bloomberg un oficial din cadrul biroului presedintelui Frantei, Emmanuel Macron.

Aceste comentarii vin dupa ce Macron s-a intalnit cu mai multi directori de top de la o serie de producatori auto, precum Stellantis NV si Renault SA, precum si cu reprezentantii sindicali pentru a discuta tranzitia la vehiculele electrice. Oficialul, care a dorit sa isi pastreze anonimatul, a mai spus ca Franta analizeaza posibilitatea de a oferi un nou sprijin pentru a ajuta industria auto sa se adapteze la noua tehnologie.

Pozitia Frantei semnaleaza ca ar putea exista o disputa in interiorul UE cu privire la noile tinte climatice si cum vor afecta acestea industria auto. Interzicerea automobilelor cu combustie interna din 2035 face parte dintr-un plan ambitios destinat sa alinieze economia europeana cu noile obiective climatice mai ambitioase. De asemenea, ar putea insemna o eliminare mai rapida a modelelor hibride decat se asteapta unii directori din industria auto si lideri sindicali.

"Stim ca nu exista alte optiune decat trecerea la automobilele electrice. Ceea ce este important este sa ne pregatim in avans", a spus Jean-Marie Robert, reprezentant al confederatiei sindicale CFDT, care a participat la intalnirea cu Emmanuel Macron.

La Plateforme Automobile, principul organism de lobby al industriei auto din Franta, estimeaza ca pana la mijlocul acestui deceniu vor fi necesare investitii de aproximativ 17,5 miliarde de euro pentru dezvoltarea de baterii, statii de incarcare, hidrogen si servicii conexe. De asemenea, eliminare motoarelor pe combustie interna ar putea conduce la pierderea a a aproximativ 100.000 de locuri de munca in Franta pana in 2035 si inchiderea mai multor uzine, sustine La Plateforme Automobile. In prezent industria asigura aproximativ 190.000 de locuri de munca directe.

Productia de automobile electrice si vehicule pe baza de celule de combustibil necesita mai putina forta de munca comparativ cu vehiculele hibride si motoare diesel. Insa Franta este in urma altor tari precum Germania, Japonia si SUA cand vine vorba de numarul de roboti utilizati de industria auto iar muncitorii francezi sunt mai scumpi decat cei din tarile din estul si sudul Europei.