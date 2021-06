Generalul Nicolae Alexei, fost sef de departament din Politia Republicii Moldova, in perioada 1997 - 2001, a dezvaluit ca atunci cand investiga activitatea criminala a gruparii Petru Galca, alias Micu, l-a identificat printre membrii gruparii si pe Vlad Plahotniuc, care pe atunci nu avea functii politice.

Generalul Alexei a dezvaluit, lintr-o emisiune tv, ca gruparea lui Micu era formata din 582 "de banditi", iar Plahotniuc era un membru activ al gruparii criminale, care administra fluxurile financiare ale gruparii, timp de 3 ani si jumatate.

"Pe urma Micu l-a reprofilat, l-a facut pe Plahotniuc traficant de fiinte umane. Eu am scris o carte de 825 de pagini, pentru studentii de la Academia de Politie. In a doua parte e despre sase organizatii criminale, inclusiv organizatia criminala Micu. Cartea e cu grif secret. O sa-l gasiti acolo si pe Plahotniuc", a spus generalul.

Micu a fost arestat in anul 2001, pentru ca a condus o grupare criminala care a comis 10 omoruri, 13 tentative de omor si alte crime grave. Printre victimele sale se numara asa-numitul hot in lege Eugen Griscenco, autoritatea criminala Valeriu Rotari, alias Zelionii, dar si oameni de afaceri.

Alexei a mai spus ca Plahotniuc nu va fi adus niciodata in Republica Moldova, dupa ce a fugit din tara in iunie 2019, atunci cand partidul sau a pierdut guvernarea. In opinia generalului, nu exista interes din partea actualei clase politice de-al aduce pe Plahotniuc acasa, unde acesta ar urma sa fie judecat in cadrul mai multor dosare penale, relateaza Adevarul Moldova

Dezvaluirile generalului Alexei pot fi urmarite incepand cu min. 45:00: