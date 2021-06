Consiliul Europei vine in sprijinul politicienilor catalani: Spania trebuie sa renunte la extradarea liderilor separatisti

Liderii separatisti au un aliat in Consiliul Europei FOTO Facebook/ Carles Puigdemont i Casamajo

Consiliul Europei a invitat luni, 21 iunie, Spania sa renunte la procedurile de extradare care ii vizeaza pe politicienii catalani exilati in strainatate, ceea ce Madridul, care tocmai a anuntat gratierea celor noua separatisti condamnati pentru incercarea de secesiune din 2017, refuza, transmite AFP.

O rezolutie adoptata de Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE) solicita guvernului spaniol sa "ia in considerare gratierea sau eliberarea in orice alt mod" a politicienilor catalani condamnati pentru participarea la organizarea referendumului neconstitutional din 2017 si a demonstratiilor pasnice la scara larga care au avut loc cu acea ocazie.

Textul rezolutiei solicita Madridului sa "ia in considerare incetarea procedurilor de extradare" impotriva celor sase politicieni catalani care locuiesc in strainatate si cautati pentru aceste motive, asa cum este cazul fostului presedinte regional catalan, Carles Puigdemont. Exilat in Belgia dupa incercarea de secesiune din 2017 pentru a scapa de urmarirea penala din Spania, el risca 25 de ani de inchisoare pentru rebeliune.

Puigdemont si ceilalti cinci oficiali catalani exilati nu sunt afectati de gratierea acordata celor noua separatisti condamnati la inchisoare pentru incercarea de secesiune din 2017, o masura anuntata luni de premierul socialist Pedro Sanchez, al carui guvern doreste in continuare ca acesti catalani exilati sa fie extradati pentru a putea fi judecati in Spania.

Rezolutia adoptata de APCE invita autoritatile spaniole "sa initieze un dialog deschis si constructiv cu toate fortele politice din Catalonia, inclusiv cu cele care se opun independentei, pentru a consolida calitatea democratiei spaniole si pentru a gasi un compromis care sa permita Spaniei (. ..) sa solutioneze litigiile politice (...) fara a recurge la dreptul penal, dar cu respectarea deplina a ordinii constitutionale" spaniole.

Intr-un comunicat, executivul independentist din regiunea Cataloniei a salutat aceasta rezolutie, considerand-o "victorie politica".

"Guvernul catalan solicita guvernului central sa se conformeze cerintelor Consiliului Europei si sa puna capat represiunii, sa elibereze prizonierii si sa permita intoarcerea exilatilor", se mentioneaza in comunicat.

Ministerul spaniol al afacerilor externe a considerat "incoerente recomandarile care cer executivului sa suspende procedurile judiciare si extradarile in curs, ceea ce ar contraveni respectarii principiului separarii puterilor".