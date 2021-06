Zece concluzii ale Comisiei Europene dupa 18 luni de pandemie. Ce masuri vor fi luate la nivelul UE pentru o mai buna anticipare a riscurilor la adresa sanatatii publice

Lansarea unui sistem european de colectare a informatiilor privind pandemiile nou si imbunatatit in 2021, numirea unui epidemiolog-sef european, stabilirea unui cadru pentru activarea unei stari de urgenta pandemica la nivelul UE si a unui set de instrumente pentru situatii de criza, o abordare mai coordonata si mai sofisticata in ceea ce priveste combaterea prezentarii de informatii eronate si a dezinformarii, se numara printre cele zece concluzii al Comisiei Europene desprinse in urma pandemiei de COVID-19 in ultimele 18 luni.

Comisia Europeana prezinta marti o comunicare referitoare la primele concluzii desprinse in urma pandemiei de COVID-19 in ultimele 18 luni si, pornind de la aceste concluzii, isi propune sa imbunatateasca actiunile intreprinse la nivelul UE si la nivel national, pentru a contribui la o mai buna anticipare a riscurilor la adresa sanatatii publice si a imbunatati planificarea pentru situatii neprevazute, permitand obtinerea unor reactii comune mai rapide si mai eficace la toate nivelurile.

Sunt prezentate zece concluzii care se concentreaza asupra aspectelor de ameliorat si asupra actiunilor care pot fi realizate mai bine in viitor. Cele zece concluzii nu sunt exhaustive, ci ofera o prima imagine de ansamblu asupra masurilor care trebuie luate imediat in beneficiul tuturor europenilor:

-Detectarea mai rapida si imbunatatirea reactiilor necesita o supraveghere sanitara temeinica la nivel mondial si un sistem european imbunatatit de colectare a informatiilor cu privire la pandemii. UE ar trebui sa joace un rol de motor al eforturilor de elaborare a unui nou sistem global de supraveghere, solid si bazat pe date comparabile. In 2021 va fi lansat un sistem european de colectare a informatiilor privind pandemiile nou si imbunatatit.

-Punerea la dispozitie a unor avize stiintifice mai clare si mai coordonate ar facilita deciziile politice si comunicarea publica. Pana la sfarsitul anului 2021, UE ar trebui sa numeasca un epidemiolog-sef european si sa instituie o structura de guvernanta corespunzatoare.

-O pregatire mai buna necesita investitii, control si revizuiri constante. Comisia Europeana ar trebui sa elaboreze un raport anual privind stadiul pregatirii.

Este necesar ca instrumentele de urgenta sa fie puse la dispozitie mai rapid si sa fie mai usor de activat. UE ar trebui sa stabileasca un cadru pentru activarea unei stari de urgenta pandemica la nivelul UE si un set de instrumente pentru situatii de criza.

-Masurile coordonate ar trebui sa devina un reflex pentru Europa. Uniunea Europeana a sanatatii ar trebui sa fie adoptata rapid, inainte de sfarsitul anului, iar coordonarea si metodele de lucru ar trebui consolidate intre institutii.

-Sunt necesare parteneriate public-privat si lanturi de aprovizionare mai puternice pentru a asigura fluxul de echipamente si medicamente critice. O autoritate pentru pregatire si raspuns in caz de urgenta sanitara (HERA) ar trebui sa fie operationala pana la inceputul anului 2022 si ar trebui instituit cat mai curand posibil un proiect important de interes european comun in domeniul sanatatii, pentru a permite inovatiile revolutionare in domeniul farmaceutic. Gratie instrumentului "EU FAB", UE ar urma sa dispuna de suficiente capacitati mobilizabile in orice moment pentru a produce intre 500 si 700 de milioane de doze de vaccin pe an, jumatate din aceste doze putand fi puse la dispozitie in primele 6 luni ale unei pandemii.

-O perspectiva paneuropeana este esentiala pentru accelerarea, extinderea si eficientizarea cercetarii clinice. Ar trebui instituita o platforma a UE pentru studii clinice multicentrice la scara larga.

-Capacitatea de a face fata unei pandemii depinde de realizarea unor investitii permanente si sporite in sistemele de sanatate. Statele membre ar trebui sa fie sprijinite pentru a consolida rezilienta globala a sistemelor de sanatate, ca parte a investitiilor pentru redresare si rezilienta.

-Prevenirea, pregatirea si raspunsul in caz de pandemie reprezinta o prioritate generala pentru Europa. UE ar trebui sa continue sa fie un motor al reactiei la nivel mondial, in special prin intermediul COVAX, si sa consolideze arhitectura securitatii sanitare mondiale, asumandu-si un rol principal in ceea ce priveste intarirea Organizatiei Mondiale a Sanatatii. Totodata, ar trebui dezvoltate, parteneriate de pregatire pentru pandemii cu parteneri-cheie.

-Ar trebui pusa la punct o abordare mai coordonata si mai sofisticata in ceea ce priveste combaterea prezentarii de informatii eronate si a dezinformarii.

Raportul referitor la primele concluzii desprinse in urma pandemiei de COVID-19 va constitui o baza pentru discutia liderilor din cadrul Consiliului European din iunie. Documentul va fi prezentat Parlamentului European si Consiliului Uniunii Europene si va fi urmat de masuri concrete ale Comisiei in a doua jumatate a anului 2021.

"Reactia globala a UE in fata pandemiei a avut o anvergura fara precedent si s-a produs in timp record, demonstrand importanta cooperarii in Europa. Impreuna, am realizat ceea ce niciun stat membru al UE nu ar fi putut face de unul singur. In acelasi timp, insa, am invatat ce functioneaza bine si ce am putea ameliora in situatia unor pandemii viitoare. Acum trebuie sa transformam lectiile invatate in schimbari", a declarat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Vicepresedintele pentru promovarea modului de viata european, Margaritis Schinas, a afirmat: "In ciuda faptului ca politica in domeniul sanatatii la nivel european se afla inca la inceput, raspunsul UE in fata pandemiei a fost amplu si a inclus o gama larga de initiative fara precedent care au fost concepute si puse in practica in timp record. Am actionat cu rapiditate, ambitie si coerenta. Acest lucru a fost posibil si datorita solidaritatii fara precedent demonstrate intre institutiile UE, care au asigurat un raspuns unitar din partea Uniunii. Este o lectie pretioasa, din care trebuie sa invatam in continuare. Nu este insa momentul sa ne relaxam. Astazi, identificam domenii specifice in care stim deja ca putem si trebuie sa facem mai mult pentru a asigura in viitor un raspuns mai eficace in materie de sanatate. Aceasta criza poate fi un catalizator pentru continuarea integrarii europene in domenii in care este extrem de necesara."

In opinia comisarului pentru sanatate si siguranta alimentara Stella Kyriakides, trebuie sa transformam aceasta criza sanitara fara precedent intr-o oportunitate de a reconstrui pe baze mai solide.

"Principala concluzie desprinsa in urma crizei provocate de pandemia de COVID-19 este ca trebuie sa transformam solutiile ad-hoc utilizate pentru a face fata crizei in structuri permanente care ne vor permite sa fim mai bine pregatiti in viitor. Trebuie sa instituim cat mai curand posibil o Uniune Europeana a sanatatii puternica. In fata unei noi pandemii sau amenintari la adresa sanatatii publice nu avem timp de pierdut. Masurile de urgenta trebuie sa devina capacitate structurala. Solidaritatea, responsabilitatea, efortul comun la nivel european in fata amenintarilor care ne afecteaza pe toti in egala masura - iata ceea ce ne va sustine in aceasta criza si in cele care vor mai veni", a subliniat ea.