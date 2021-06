Comisia Europeana a aprobat PNRR-ul Slovaciei, cu alocari semnificative pentru politicile de mediu

Comisia Europeana a aprobat luni planul national de redresare si rezilienta (PNRR) al Slovaciei, ce cuprinde granturi in suma totala de 6,3 miliarde de euro, un procent de 43% din aceasta suma fiind destinat programelor de combatere a schimbarilor climatice, relateaza agentiile EFE si DPA.

Sunt cuprinse aici investitii in modernizarea retelei de transport feroviar, realizarea de piste pentru biciclete si a unei infrastructuri pentru incarcarea vehiculelor electrice, precum si programe de economie energetica pentru circa 30.000 de locuinte si pentru industrie.

Presedinta Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen, a subliniat la Bratislava ca aceste masuri sunt in linie cu obiectivul atingerii neutralitatii climatice a UE pana in anul 2050. "Facem din pactul verde european o realitate", a spus ea la o conferinta de presa comuna cu premierul conservator slovac, Eduard Heger.

Capitala slovaca este una dintre escalele sefei executivului comunitar in turneul pe care ea il efectueaza in tarile UE carora le-au fost aprobate de Bruxelles planurile in baza carora pot accesa granturi si imprumuturi din fondul european de redresare post-pandemie 'NextGenerationEU', in valoare totala de 750 de miliarde de euro si destinat cu precadere tranzitiei ecologice si sectorului digital, cu alocari minime pentru aceste sectoare de 37% si, respectiv, 20%.

Slovacia alocat digitalizarii 21%, proiectele avand in vedere mai ales informatizarea administratiei publice pentru a oferi servicii mai bune cetatenilor, precum si informatizarea invatamantului, un alt beneficiar al digitalizarii urmand sa fie si sistemul judiciar.

PNRR-ul slovac cuprinde de asemenea proiecte de investitii in sectorul de sanatate, respectiv construirea de noi spitale si modernizarea celor existente