Hotarare pentru combaterea pornografiei infantile luata de Parlamentul European

Parlamentul European a dat marti unda verde stabilirii unei autorizatii provizorii care sa permita furnizorilor de servicii de internet sa continue sa elimine in mod voluntar continutul de pornografie infantila postat online, transmite AFP.

Cu 537 voturi pentru, 133 de voturi impotriva si 24 de abtineri, deputatii europeni intruniti in sesiunea plenara de la Strasbourg au votat pentru acest text rezultat din negocierile anterioare cu Consiliul UE care s-au incheiat la sfarsitul lunii aprilie.

"Furnizorii de servicii de mesagerie electronica si mesagerie pe internet vor avea autorizatia de a detecta, sterge si raporta in mod voluntar abuzurile sexuale online asupra copiilor, precum si de a utiliza tehnologii de scanare pentru a detecta" tentativele de a stabili legaturi emotionale cu copiii, uneori si cu familia, pentru a reduce inhibitiile acestora cu scopul de a-i abuza sexual, potrivit Parlamentului European.

Intrarea in vigoare, in decembrie, a codului european al comunicatiilor electronice a avut drept consecinta neasteptata scaderea numarului de raportari privind continutul de pornografie infantila de catre furnizorii de servicii de comunicatii online deoarece, din cauza neclaritatii cadrului juridic, aceste raportari ar putea deveni ilegale prin incadrarea in domeniul de aplicare al "e-confidentialitatii", legislatia europeana ce garanteaza respectarea confidentialitatii activitatilor online.

Regulile provizorii votate se vor aplica pentru o perioada de cel mult trei ani, pana cand Comisia Europeana va propune, in principiu anul acesta, o noua legislatie cuprinzatoare si finala vizand combaterea abuzului sexual asupra copiilor, inclusiv in mediul online.

In cursul unei dezbateri, luni seara, axata pe echilibrul ce trebuie atins intre protectia copiilor si protejarea vietii private, europarlamentara social-democrata germana Birgit Sippel, raportorul textului votat, a subliniat ca acesta este "un compromis intre detectarea abuzului asupra copiilor pe internet si protectia comunicatiilor private pe internet".

"Poate nu este perfect, dar este o solutie tranzitorie buna pentru urmatorii trei ani", a adaugat Birgit Sippel, care a cerut Comisiei Europene sa propuna o "solutie durabila".

"Avem inca mult de lucru cu propunerea pe termen lung, dar sunt increzatoare ca va fi posibil, impreuna, sa realizam acest echilibru just, inclusiv in cadrul acestei legislatii permanente", a comentat in fata europarlamentarilor comisarul european pentru afaceri interne Ylva Johansson.