Republica Ceha a inceput sambata, 26 iunie, operatiuni de curatare-degajare, dupa ce o tornada devastatoare a facut ravagii in sud-estul tarii.

Soldati si pompieri indepartau sambata masinile care au fost luate pe sus de tornada, iar ingineri verificau structurile cladirilor pentru a stabili care vor trebui demolate, din cauza pericolului de a se prabusi.

Nicio persoana nu a fost prinsa printre daramaturi.

Cinci oameni au murit si in jur de 200 au fost raniti in tornada de joi. Printre persoanele decedate se numara, potrivit televiziunii publice cehe, o femeie gravida din Slovacia vecina, al carei fat nenascut a murit de asemenea.

Sute de cladiri au fost partial sau complet distruse, in sapte orase in sudul regiunii Moravia.

Potrivit serviciului meteorologic ceh, tornada a lasat devastata o suprafata de circa 500 de metri latime si 26 de kilometri lungime.

"Am trecut prin razboi, dar nu am vazut niciodata asa ceva in viata mea", a declarat o femeie in varsta pentru agentia CTK.

Ministerul Dezvoltarii Regionale al Republicii Cehe a anuntat ca va aloca 16 milioane de euro ajutoare de urgenta pentru reconstructie.

Premierul ceh Andrej Babis intentioneaza de asemenea sa ceara bani din Fondul de Solidaritate al UE, care asigura ajutoare dupa dezastre naturale importante.

Organizatiile de ajutorare au primit de asemenea echivalentul a aproape 6 milioane de euro de la donatori privati, pentru victimelor tornadei.