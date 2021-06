Candidata Verzilor la functia de cancelar, Annalena Baerbock, acuzata de plagiat

Un expert austriac specializat in urmarirea fraudelor cu titluri academice a acuzat-o de plagiat pe candidata Verzilor la functia de cancelar al Germaniei, Annalena Baerbock, afirmand ca aceasta a copiat munca altora in cartea ei, relateaza dpa.

Stefan Weber a afirmat pe blogul sau ca unele pasaje din cartea Annalenei Baerbock nu au fost scrise de aceasta. "Daca te uiti mai atent", a scris el, "exista mai multe incalcari ale drepturilor de autor".

Partidul Verzii din Germania a respins ferm afirmatiile expertului austriac.

Un purtator de cuvant al Verzilor a declarat marti ca acuzatiile lui Weber sunt "o incercare de defaimare". El a adaugat ca Baerbock a contactat un avocat specializat in astfel de chestiuni, Christian Schertz.

Cartea scrisa de Annalena Baerbock "Now. How we renew our country" ("Acum. Cum ne reinnoim tara") a fost publicata pe 21 iunie si nu este un text academic, pentru care s-ar aplica standardele stricte ale unei lucrari stiintifice.

In cartea sa de 240 de pagini, Baerbock scrie despre conceptele politice ale Verzilor, alaturi de anecdote personale, fara a utiliza note de subsol pentru a mentiona sursele.

Weber, care a analizat, de asemenea, inexactitati in Curriculum vitae al dnei Baerbock, enumera mai multe pasaje la care texte asemanatoare pot fi gasite in alte publicatii, inclusiv articole ale autorului american Michael T Klare sau in revista Der Spiegel.

Purtatorul de cuvant al Verzilor a declarat ca Weber incearca sa strice in mod "malitios" reputatia lui Baerbock. "Pasajele descrise sunt in general fapte accesibile sau pozitii ale Verzilor bine cunoscute", a mai spus el.

Schertz a spus ca nu poate vedea "nici cea mai mica incalcare a drepturilor de autor, deoarece cele cateva pasaje la care se face referire nu sunt altceva decat reproducerea unor fapte general cunoscute, precum si puncte de vedere politice".