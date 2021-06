Bulgaria si Romania vor avea acces numai pentru citire la Sistemul de informatii privind vizele, baza de date care conecteaza politistii de frontiera de la frontierele externe ale UE cu consulatele statelor membre din intreaga lume, incepand din iulie 2021, conform unei decizii adoptate vineri de Comisia Europeana, dupa ce ambele tari au finalizat cu succes o serie de teste tehnice necesare pentru conectarea la sistem.

Accesul numai pentru citire inseamna ca aceste state membre vor putea sa acceseze informatii care exista deja in sistem si nu vor putea sa introduca informatii noi, explica Executivul UE intr-un comunicat de presa.

Accesul la Sistemul de informatii privind vizele inseamna ca Bulgaria si Romania vor putea vedea istoricul in materie de vize al unui solicitant, ceea ce le va facilita prelucrarea cererilor de viza. De asemenea, acest lucru le va permite politistilor de frontiera bulgari si romani sa verifice valabilitatea si autenticitatea vizelor Schengen eliberate de alte state membre prin comparatie cu datele stocate in Sistemul de informatii privind vizele, contribuind la prevenirea fraudei si la combaterea criminalitatii grave si a terorismului, sporind astfel securitatea in UE.

Accesul pentru citire la Sistemul de informatii privind vizele va fi necesar pentru ca Bulgaria si Romania sa gestioneze Sistemul de intrare/iesire, care se preconizeaza ca va intra in functiune in prima jumatate a anului 2022.

Accesul deplin la Sistemul de informatii privind vizele va deveni posibil odata ce Bulgaria si Romania vor fi pe deplin integrate in spatiul Schengen.

Comisia si-a reiterat apelul adresat Consiliului de a lua masurile necesare pentru ca Bulgaria si Romania sa devina parte a spatiului fara controale la frontierele interne in cadrul Strategiei catre un spatiu Schengen mai puternic si mai rezilient, prezentata in luna iunie a acestui an.