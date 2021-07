Guvernul de la Budapesta regreta politica anti-imigranti. Acum cauta straini care sa ocupe locurile de munca

Guvernul de la Budapesta, renumit pentru atitudinea sa ostila fata de imigranti, a decis sa relaxeze normele privitoare la muncitorii straini, in incercarea de a accelera revenirea economica din pandemie, transmite Bloomberg.

Budapesta va permite companiilor sa recruteze mana de lucru calificata din tarile non-UE via agentiile de plasament, a declarat joi ministrul ungar al Afacerilor Externe, Peter Szijjarto, intr-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook. Masura este destinata sa ajute la atingerea tintei de crestere economica de 5,5% stabilita pentru acest an, a adaugat Szijjarto.

Ads

La fel ca si alte state din Europa Centrala si de Est, Ungaria se confrunta cu o criza de mana de lucru care ii limiteaza activitatea economica. Insa guvernul de la Budapesta a fost reticent la ideea de a-si deschide granitele in fata strainilor pe fondul politicilor anti-imigranti ale premierului Viktor Orban care au declansat in mod frecvent dispute cu Uniunea Europeana.

Ingrijorarile la adresa cresterii economice sunt motivul pentru care Orban si-a schimbat punctul de vedere, in conditiile in care a promis familiilor reduceri de taxe in valoare de pana la doua miliarde de dolari, inaintea alegerilor parlamentare de anul viitor, in cazul in care cresterea economica reala va depasi obiectivul fixat de guvernul sau in 2021.

Cardul de masa Up Dejun vine cu cost 0 si discount de pana la 50% la principalele categorii de produse si servicii de care afacerea ta are nevoie. Obtine oferta AICI!

De asemenea, Ungaria va oferi imprumuturi subventionate de stat pentru companiile locale care vor sa preia companii rivale din strainatate, precum si pentru finantarea proiectelor cu un accent pe sustenabilitatea mediului, a mai spus Szijjarto.