Belarusul avertizează UE că sancţiunile în criza migranților sunt „contraproductive” și „lipsite de speranță”

Sancţiunile Uniunii Europene împotriva Republicii Belarus, decise din cauza crizei migraţiei de la frontiera cu Polonia, sunt "contraproductive" şi "lipsite de speranţă", a susţinut duminică regimul de la Minsk, informează AFP.

Această declaraţie a fost făcută de ministrul afacerilor externe belarus Vladimir Makei în timpul unei convorbiri telefonice cu şeful diplomaţiei europene Josep Borrell, primul contact la nivel înalt între Bruxelles şi Minsk de la începutul crizei, pe care Occidentul o impută regimului belarus.

Mii de migranţi, majoritatea din Orientul Mijlociu, au ajuns în Belarus în speranţa de a trece apoi în Uniunea Europeană (UE), însă au fost blocaţi la frontieră în condiţii dificile, pe o vreme tot mai rece.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe belarus, Makei l-a informat pe Borrell în legătură cu "măsurile luate de Belarus pentru a reduce afluxul de migranţi din Asia, Africa şi Orientul Mijlociu".

Cei doi au evocat de asemenea cooperarea cu organizaţiile Naţiunilor Unite care ar putea ajuta migranţii blocaţi la frontieră, a adăugat Minskul.

Într-un tweet, Borrell a informat că a subliniat "situaţia umanitară precară de la frontiera cu UE" în timpul conversaţiei sale cu Makei. "Viaţa oamenilor trebuie să fie protejată şi accesul agenţiilor umanitare trebuie să fie autorizat", a spus şeful diplomaţiei europene. "Situaţia actuală este inacceptabilă şi trebuie să înceteze. Oamenii nu trebuie să fie utilizaţi ca arme", a adăugat el.

The current situation is unacceptable and must stop. People should not be used as weapons.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 14, 2021