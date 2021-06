Partidele conduse de Emmanuel Macron si Le Pen au pierdut alegerile regionale din Franta pe fondul absenteismului masiv

Alegerile regionale din Franta s-au incheiat cu un singur castigator, absenteismul, si doi perdanti, majoritatea prezidentiala si Adunarea Nationala, partidul de extrema dreapta al lui Marin Le Pen, scrie Le Figaro. Au rezistat celor doua tururi republicanii si socialistii, iar ecologistii au fost de necontestat.

Privitor la al doilea tur al alegerilor, topografia peisajului politic devine din ce in ce mai clara, chiar daca absenteismul masiv inregistrat lasa sa planeze misterul asupra intentiilor francezilor cu putin timp inaintea alegerilor prezidentiale.

La al doilea tur a fost inregistrat un absenteism de 65,7%, potrivit estimarilor ISSOS, cu un punct mai mult decat cifra istorica inregistrata la sfarsitul primului tur. A fost inregistrata o scadere importanta fata de al doilea tur al regionalelor din 2004 (34,3% absenteism), 2010 (48,8%) si 2015 (41,6%).

Adunarea Nationala nu a reusit sa castige prima sa regiune, Provence-Alpes-Cote d'Azur, unde candidatul partidului lui Marine Le Pen era vazut drept castigator. A pierdut in fata candidatului republican de centru-dreapta.

Dezamagitor a fost si rezultatul partidului lui Emmanuel Macron. La Republique En Marche (LREM) nu a obtinut controlul asupra niciunei regiuni. Acelasi rezultat a fost inregistrat si dupa primul tur.

A fost prima data cand partidului lui Macon a participat la alegerile regionale, deoarece nu exista in 2015, cand au avut loc cele mai recente alegeri.

Primele rezultate in cel de-al doilea tur sugereaza ca formatiunile politice traditionale de centru-dreapta si de stanga au castigat.

In Proventa, candidatul Adunarii Nationale a poierdut in fata republicanului Renaud Muselier. Dupa ce au fost numarate majoritatea buletinelor, Muselier avea 10% in fata lui Thierry Mariani.

Candidatii de stanga s-au retras din cursa in regiune, pentru a ajuta republicanii sa il invinga pe Mariani.

Le Pen si-a acuzat rivalii ca au format "aliante nefiresti" pentru a-i bloca ei si partidului sau calea spre putere.

"Au facut tot posibilul pentru a ne tine departe si a ne impiedica sa aratam francezilor capacitatea de a conduce o administratie regionala", a declarat ea sustinatorilor, potrivit BBC.

Regiunea Hauts-de-France din jurul Calais era de asemenea vazuta drept zona a Adunarii Nationale, insa a fost castigata de conservatorul Xavier Bertrand.

"Extrema dreapta a fost oprita si am impins-o inapoi semnificativ", a declarat el dupa inchiderea urnelor.

Partidul presedintelui Macron fusese deja marginalizat la aceste alegeri dupa rezultatele slabe inregistrate in urma primului tur. Nici partidul lui Marine Le Pen nu a avut cifre promitatoare, insa cel putin ea spera sa castige o regiune, care ar fi fost prima pentru formatiune si un imbold pentru alegerile prezidentiale de primavara viitoare.

Castigatorii sunt dreapta traditionala - candidatii si-au mentinut regiunile pe care le controlau deja. Unul dintre ei, fostul ministru Xavier Bertrand, care conduce regiunea Hauts-de-France, este acum, in mod deschis, candidat la prezidentialele de anul viitor.