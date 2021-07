Populistul care castiga alegerile in Bulgaria pe modelul AUR: un cantaret chel de 2 metri vedeta TV. Desi indreptatit sa conduca guvernul, refuza postul de prim-ministru

Realizatorul de televiziune, cantaretul si comediantul Slavi Trifonov ar putea fi surpriza alegerilor generale din Bulgaria, programate duminica, 11 iulie.

Avand o inaltime de 2 metri, cu capul ras si cercei de pirat, Trifonov, in varsta de 54 de ani, este vedeta Bulgariei, datorita hiturilor sale populare si a emisiunilor tv de noapte care au durat aproape 20 de ani, pana in 2019.

Succesul aparitiei lui Trifonov ca insurgent anti-establishment capabil sa puna capat carierei fostului prim-ministru Boyko Borissov, este perceput ca o mare surpriza - nu in ultimul rand pentru Borissov insusi, care-si poate sfarsi dominatia de peste zece ani asupra politicii bulgare.

La alegerile neconcludente din aprilie 2021, partidul lui Trifonov s-a clasat pe locul doi, castigand 18% din voturi. Dupa ce alegerile au dus la un guvern interimar, sondajele sugereaza acum ca Trifonov ar putea castiga, crescand presiunea asupra sa pentru a face o coalitie care sa configureze politica epocii post-Borissov.

Strategia lui Trifonov ca politician a fost sa evite lumina reflectoarelor mass-media si sa se bazeze puternic pe postarile de pe Facebook, pentru a crea o aura de justitiar, care poate maturati coruptia, una din preocuparile principale ale alegatorilor.

El a descris Bulgaria ca o tara in care "mafia are un stat" si a acuzat partidul lui Borisov, GERB, de "coruptie, gestionare defectuoasa si incompetenta".

Imediat dupa marele sau succes din aprilie, a fost indisponibil zile intregi, spunand ca are simptome asemanatoare coronavirusului. Cand a venit randul partidului sau sa incerce sa formeze un guvern, el a propus ca prim-ministru un maestru al sahului, pe Antoaneta Stefanova.

Borissov a profitat de ezitarile si teatrul lui Trifonov, numind partidul sau "iresponsabil" si "lasii politici".

Problema este ca agenda lui Trifonov - in afara de un plan de revizuire a sistemului electoral - este in mare masura o enigma. Cu toate discutiile despre luptatorul anticoruptie, el a tacut in mod evident in timpul demonstratiilor majore anticoruptie din vara trecuta. In trecut, el a recunoscut public si prieteniil cu personalitati din lumea interlopa.

Cine este adevaratul Slavi Trifonov?

Desi nu are nicio experienta politica anterioara, Trifonov a fost un critic dur al celor de la putere timp de trei decenii. Povestea sa de dragoste cu televiziunea a inceput la inceputul anilor 1990, la scurt timp dupa caderea comunismului. S-a alaturat grupului studentesc "Ku-Ku", una dintre primele trupe de satira politica din Bulgaria post-comunista.

In 2000, Trifonov a inceput sa gazduind propriul sau program TV. Modelat dupa emisiunile de comedie americane, show-ul lui Slavi s-a transformat intr-unul dintre cele mai urmarite programe de televiziune din tara.

Timp de aproape doua decenii, a intervievat sute de celebritati, actori, cantareti si politicieni bulgari si straini, inclusiv Borissov. In afara studioului, isi schimba cu usurinta costumul si cravata pentru o jacheta de piele neagra si o pereche de ochelari de soare pentru a canta in fata a zeci de mii de oameni.

Cu aproape 30 de albume in discografia sa, inclusiv titluri precum "Shove Them Peppers in the Beans", "Hack Off the Duck's Head", "The New Barbarians" si "Songs for Bulgarians", Trifonov s-a dovedit a fi un artist versatil. El amesteca o gama larga de stiluri muzicale, de la pop si ritmuri populare traditionale si balcanice la rock si punk.

Din cauza restrictiilor pandemice care interziceau adunarile mari in interior, Trifonov si formatia sa au concertat intr-o sala goala, impodobita cu imagini ale siturilor si reperelor iconice din istoria Bulgariei. Zeci de steaguri cu mesajul "Libertate sau moarte", un slogan revolutionar al miscarii de eliberare impotriva stapanirii otomane de la sfarsitul secolului al XIX-lea, au fost in locul publicului absent.

Adorat de multi pentru carisma si talentele sale artistice si respins de altii care vad versurile si muzica sa ca fiind vulgare, Trifonov a devenit o figura polarizanta.

Inaintea votului de duminica, Trifonov a anuntat ca nu va candida la parlament si a sugerat ca s-ar putea sa nu fie primul ministru daca partidul sau are sansa de a forma un guvern, relateaza Politico.