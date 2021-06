Decizie importanta a justitiei din Republica Moldova: vor fi deschise peste 190 de sectii de votare in diaspora la alegerile anticipate din iulie

Politicienii pro-rusi din Republica Moldova contestasera decizia Comisiei Electorale de la Chisinau privind deschiderea a cel putin 190 de sectii de votare inafara tarii.

Curtea de Apel a admis partial contestatiile partidelor privind decizia Comisiei Electorale Centrale si a fost anulata partea ce vizeaza deschiderea a 190 de sectii de vot.

"Se admit partial contestatii depuse de catre reclamanti impotriva CEC, persoane terte Ministerul de Externe si Guvernului privind anularea hotararilor din 5 si 8 iunie si obligarea la emiterea actului administrativ. Se anuleaza anexa din hotararea CEC numarul 4.966 din 5 iunie cu privire la constituirea sectiilor de vot din strainatate, modificat la 8 iunie, prin care a fost constituit sectii de votare in numar mai mic de 190 de sectii de votare in strainatate indicate in avizul prealabil al Ministerului Afacerilor Externe", au spus magistratii.

Astfel, CEC se obliga sa deschida nu mai putin de 190 de sectii de vot in diaspora.

Procesul de judecata la Curtea de Apel a durat sapte zile, sedintele fiind amanate periodic din cauza recuzarilor invocate de aparatorii fortelor politice.

Avocatii au cerut magistratilor anularea deciziei CEC din 5 iunie, modificata la 8 iunie, prin care s-a decis numarul de sectii de vot in diaspora. Si totodata, au cerut obligarea CEC sa mai adauge cateva zeci de sectii de vot pentru alegatorii aflati peste hotare.

In sedintele anterioare, o cerere de recuzare a magistratei Veronica Negru a fost respinsa. Suparat pe decizia magistratilor, liderul Platformei DA, Andrei Nastase, spune ca va face o cerere la CSM pentru tragerea la raspundere disciplinara a judecatorului Alexandru Pahopol.

Demersuri impotriva deciziei CEC privind numarul de 146 de sectii de vot, care urmeaza sa fie deschise in afara tarii pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie, au fost depuse de catre Blocul electoral "Renato Usatii", Platforma DA, PAS, AUR, PUN, PACE.

Desi Ministerul de Externe a propus sa fie deschise 191 de sectii de vot pentru diaspora, Comisia Electorala Centrala a adoptat initial decizia de a deschide in strainatate 139 de sectii de votare, insa hotararea a starnit critici din partea mai multor concurenti electorali si moldovenilor care se afla in strainatate. Mai mult, in fata CEC-ului au fost proteste fata de aceasta decizie. Ulterior, membrii comisiei s-au intrunit intro alta sedinta, unde au hotarat sa mai decida in sapte sectii de votare pentru moldovenii din diaspora, astfel numarul ajunge la 146 de sectii.

Conform hotararii CEC din 8 iunie, numarul sectiilor de votare a fost suplinit pentru Republica Federala Germana si Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord cu cate trei unitati. Totodata, au adaugate doua sectii de votare in Republica Franceza si o sectie de votare in Republica Italiana, localitatea Rimini.

Ambele hotarari ale membrilor CEC au fost atacate la Curtea de Apel Chisinau.

In acest timp avocatul poporului a mentionat ca decizia CEC trebuie sa fie revizuita, fiind depusa o cerere de intervenire in proces pentru depunerea concluziilor in actiunea de contestare a deciziei CEC privind constituirea sectiilor de votare in strainatate pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021. In concluzia depusa, Avocatul Poporului recomanda marirea numarului de sectii de votare deschise in afara tarii si a celui de buletine de vot, in scopul acoperirii in deplin volum al solicitarilor cetatenilor Republicii Moldova si crearii conditiilor optime pentru realizarea dreptului la vot fiecarui cetatean.