Diva tenisului feminin, Eugenie Bouchard, a ajuns la Cluj: cum a fost primită VIDEO

Eugenie Bouchard, cea care o învingea pe Simona Halep în semifinale la Wimbledon, în 2014, vrea să își resusciteze cariera.

După acel sezon 2014 foarte bun, cariera jucătoarei din Canada a fost marcată de accidentări și Bouchard nu a reușit să revină la nivelul de atunci.

Ea este acum pe locul 506 WTA, dar dă semne că ar putea să se întoarcă în top. Ea a ajuns la Cluj de la Ostrava, unde a fost învinsă foarte greu, în trei seturi, de Belinda Bencic.

Bouchard a fost primită cu un buchet de flori de directorul turneului TRansylvania Open, Patrick Ciocirlă.

And now it feels like the tournament is really ON. #TO2022 pic.twitter.com/trBTzx6Wuy— Transylvania Open (@TransylvaniaOpn) October 5, 2022