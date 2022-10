Diva Eugenie Bouchard a refuzat să dea mâna cu o româncă. Justificarea canadiencei: ”Am vorbit, la fileu”

Prezentă la Cluj-Napoca pentru a lua parte la Transylvania Open 2022, tenismena canadiană Eugenie Bouchard, una dintre divele circuitului WTA, a fost întrebată despre un episod neplăcut care a avut loc în trecut, împotriva unei românce.

Astfel, în 2022, cu ocazia unui meci România - Canada din Fed Cup, Bouchard a refuzat să dea mâna cu Alexandra Dulgheru după tragerea la sorți. Gestul lipsit de fair-play a fost plătit imediat de Bouchard, care a fost învinsă de Dulgheru, iar Canada a pierdut cu 2-3 confruntarea cu România.

"Îmi amintesc că am discutat cu Dulgheru după acel incident. De fapt, am jucat împotriva ei la puțin timp după aceea și am vorbit, la fileu. Nu am dialogat cu celelalte fete după Fed Cup, nu le-am mai văzut după aceea, dar cred că am depășit toate acel moment", a spus Eugenia Bouchard la Cluj-Napoca.