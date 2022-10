Mesajul lui Genie Bouchard pentru români, după ce a abandonat la Transylvania Open

Jucătoarea canadiană de tenis Eugenie Bouchad a declarat, luni, că speră să revină în România, după ce a fost nevoită să abandoneze în primul tur la Transylvania Open.

”Sunt dezamăgită că am încheiat turneul din România în acest fel pentru că mi-a plăcut foarte mult să fiu aici, la Cluj. Am făcut o întindere a flexorului şoldului acum câteva zile, la antrenament. Am încercat să fiu cât mai pregătită pentru acest meci. Ieri am făcut un RMN, iar rezultatele nu arătau atât de rău, aşa că m-am gândit că pot juca. Dar s-a înrăutăţit pe măsură ce meciul avansa. Aşa că, pentru a evita o accidentare mai gravă, m-am gândit că cel mai bine ar fi să mă retrag. Urăsc să mă retrag şi mi-aş fi dorit să fi avut un parcurs frumos în România. Sper însă să mă întorc aici.”, a spus Bouchard.

Eugenie Bouchard (28 de ani, nr 443 WTA) a abandonat după primul set disputat în cadrul meciului cu jucătoarea ucraineană Anhelina Kalinina (25 de ani, nr 45 WTA), contând pentru primul tur al turneului WTA Transylvania Open.

Bouchard pierduse primul set cu 3-6.

Anhelina Kalinina, favorita nr 2 a turneului de la Cluj, va juca în turul secund împotriva unei sportive din Belgia, venită din calificări, Ysaline Bonaventure (28 de ani, nr 126 WTA).