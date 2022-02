Eugen Tomac a fost ales președinte al PMP de congresul extraordinar al partidului

Congresul Extraordinar al Partidului Mişcarea Populară l-a ales sâmbătă, 19 februarie, pe Eugen Tomac ca preşedinte al formaţiunii politice.

El a candidat ca lider al moţiunii "PMP - un nou început pentru o Românie creştin-democrată".

Din 456 de voturi exprimate, 421 au fost ''pentru'', 18 ''împotrivă'' şi 17 abţineri.

Tomac a transmis și un mesaj pe Facebook.

„Le mulțumesc tuturor colegilor pentru încrederea acordată din nou!

Înțeleg perfect responsabilitatea uriașă pe care o am în urma votului de astăzi. Am acceptat să-mi asum din nou o misiune atât de dificilă, pentru că îmi pasă de ceea ce am construit împreună, îmi pasă de fiecare membru al partidului nostru care a investit muncă, încredere și speranță.

România are nevoie de un partid curat, liber și curajos, care să promoveze valorile creștin-democrate. Un partid care să onoreze înaintașii ce au făurit România, să nu uite jertfa ostașilor noștri, să le păstreze vie amintirea tuturor celor care au murit în chinuri, la ordinul regimurilor totalitare.

Avem nevoie de o țară în care cetățenii să nu mai fie mințiți, iar instituțiile să-și schimbe fundamental modul ineficient de funcționare.

Avem nevoie de o Țară în care totul să funcționeze conform regulilor. Un stat este funcțional și eficient atunci când legea este respectată și aplicată, în mod egal, pentru toți cetățenii.

România are nevoie de măsuri concrete, nu de vorbe goale. Noi nu ne vom abandona proiectele: revenirea la alegerea primarilor în două tururi, reducerea numărului de parlamentari la 300 sau noua lege a sănătății râmân demersuri pe care ni le asumăm și le vom promova în continuare.

Dar avem nevoie și de proiecte noi, prin care să digitalizăm România, să reorganizăm administrația publică, să scoatem Educația din starea deplorabilă în care a ajuns din cauza neputinței și a incompetenței. Avem obligația să le oferim copiilor români șanse egale la învățământ de calitate.

Avem șansa să construim o alternativă credibilă, prin puterea propriului exemplu și prin soluții ce aduc bunăstare pentru fiecare cetățean al României.

Avem șansa să reîntregim România, așa cum a fost creată acum mai bine de 100 de ani. Iar PMP este singurul partid care are putea de a duce mai departe steagul unirii R. Moldova cu țara-mamă, România.

Pentru toate acestea, vă îndemn:

Să prețuim LIBERTATEA!

Să ne asumăm cu mândrie IDENTITATEA!

Să apărăm cu toată forța DEMOCRAȚIA!

România este a noastră, a tuturor celor care ne dorim s-o facem puternică în interiorul Uniunii Europene.

România creștin-democrată este țara în care fiecare cetățean este respectat și încurajat să-și păstreze identitatea spirituală.

România merită protejată”, a transmis noul președinte al PMP.