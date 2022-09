Scandal cu VAR la meciul Universitatea Cluj - Craiova. Antrenorul Neagoe: ”Nu ne ajută iar, n-a vrut să-l valideze”

Eugen Neagoe, antrenorul echipei Universitatea Cluj, crede că echipa sa a avut ghinion cu FCU Craiova şi acuză VAR-ul, care nu ar fi acordat un gol clujenilor.

”Erau foarte importante cele trei puncte. În prima repriză cred că am făcut o repriză perfectă. Nu le-am dat nici o şansă, nici nu au călcat în careul nostru.

Cred că am marcat şi un gol, pe care VAR n-a vrut să-l valideze. VAR-ul nu ne ajută iar. Am revăzut faza, iar portarul Craiovei este cu ambele picioare pe linia porţii, iar mingea este în poartă. Cred că trebuia să avem patru-cinci puncte în plus. M-a supărat şi Boiciuc, pe care l-am introdus ca să avem o forţă mai mare în atac. Nu a fost aşa, poate nu am avut eu inspiraţie”, a declarat Eugen Neagoe

Echipa Universitatea Cluj a terminat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat pe teren propriu, cu FCU Craiova 1948, din etapa a 9-a a Superligii