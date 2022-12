Erupția unui vulcan la 35 de kilometri de capitala unei țări din sudul Americii îi închide temporar aeroportul VIDEO

Erupţia vulcanului Fuego, în Guatemala, a provocat duminică închiderea pentru câteva ore a principalului aeroport al ţării, au anunţat autorităţile care până în prezent nu au dispus evacuarea populaţiei, notează AFP.

Fuego, cu o înălţime de 3.763 de metri şi situat la aproximativ 35 de kilometri de capitala Ciudad de Guatemala, a început sâmbătă seară o noua fază de erupţie, însoţită de explozii, scurgeri de lavă şi nori de cenuşă, a anunţat Institutul naţional de vulcanologie.

Aeroportul internaţional La Aurora din capitala ţării a fost închis "temporar" la orele dimineţii, a indicat Autoritatea aeronautică civilă într-un comunicat, din cauza "prezenţei cenuşii" în apropierea pistei.

This is the third major volcanic eruption in the past few weeks. Before that, they woke up in Kamchatka and the island of Java."

Another PSA: dont stand on active volcanoes. https://t.co/E2zEjaKgem pic.twitter.com/mtQnvaxdy2— Justartsandstuff 🇨🇦🇺🇦🇹🇼🇮🇷 (@justartsndstuff) December 11, 2022