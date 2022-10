Accesoriul de 12.000 de euro cu care vedeta Haaland s-a prezentat la ultimul meci al lui Manchester City FOTO

La Copenhaga, în Liga Campionilor, Manchester City s-a oprit marți seară din seria de 23 de meciuri în care a marcat cel puţin un gol.

A fost 0-0 cu FC Copenhaga, după o partidă în care Haaland nu a jucat, Mahrez a ratat un penalty în minutul 25, iar Sergio Gomez a fost eliminat în minutul 32.

Vedeta echipei lui Guardiola, norvegianul Haaland, a impresionat în Danemarca doar cu un accesoriu foarte scump, o geantă Louis Vuitton evaluată la 12.000 de dolari.

For the first time since his arrival at Man City, Haaland didn't feature in the 0-0 draw with Copenhagen pic.twitter.com/mS18RrxhjW— Lilian Chan (@bestgug) October 12, 2022