Oficial: Manchester United a anunțat numele noului antrenor!

La puțin timp după umilința suferită pe Anflied, 0-4 cu Liverpool, Manchester United a realizat că trebuie să schimbe totul din temelii.

Echipa va fi modificată substanțial în sezonul viitor, iar cel desemnat să se ocupe de reformă este Erik Ten Hag, antrenorul olandez de 52 de ani care în ultimii patru ani a condus-o pe Ajax.

Acesta va fi instalat la finalul sezonului, dar a fost deja anunțat oficial. El a semnat un contract pe trei ani, cu posibilitate de prelungire pe încă un sezon.

United îi va plăti lui Ajax 1,7 milioane de lire sterline pentru a-i da drumul antrenorului.

Ten Hag a spus: „Este o mare onoare să fiu numit manager al lui Manchester United și sunt foarte încântat de provocarea care ne așteaptă.

Cunosc istoria acestui mare club și pasiunea fanilor și sunt hotărât să dezvolt o echipă capabilă să ofere succesul pe care îl merită".

Ten Hag îl înlocuiește pe germanul Ralf Rangnick, care n-a reușit să producă schimbarea necesară pe Old Trafford.

The new First-Team Manager of Manchester United: Erik ten Hag.#MUFC || #WelcomeErik— Manchester United (@ManUtd) April 21, 2022