Client E.On trimis să se programeze telefonic deși sala de așteptare era goală. "Am sunat și mi-a răspuns bărbatul cu care am vorbit fizic"

Românii sunt obișnuiți cu birocrația, mai ales în instituțiile statului. Situațiile care sfidează logica sunt întâlnite însă și la marile companii private.

Este cazul unui român care a fost nevoit să meargă personal la sediul Eon pentru a lămuri situația unui contract și s-a trezit în mijlocul unui film absurd, după cum a relatat într-o postare pe Facebook.

Ads

"Prostia la ea acasă.

Astăzi am mers la EON să văd de ce nu s-a reziliat contractul, intru în sediu, văd două persoane care așteptau să intre la doamnele care dădeau relații, aflu ca trebuie programare chiar dacă în sala erau 2 persoane, iar la birourile de relații 4, o persoană din sală îmi spune să vorbesc cu domnul din biroul alăturat.

Omul vorbea la telefon. Aștept să termine și îi spun despre contract, el îmi spune că trebuie programare, eu îi zic că este urgent, pentru că am 2 furnizori de energie, el o ține pe a lui cu programarea telefonică la numărul afișat pe geamul din afara instituției.

Văzând că nu o scot la capăt am ieșit din instituție, am format numărul și îmi răspunde un bărbat căruia îi spun despre ce este vorba, iar el îmi spune că am vorbit fizic cu el și că are loc pentru programare luni, la ora 13, și să mă întorc să-mi dea numărul pentru programare.

Ads

Am luat bilețelul și am plecat gândindu-mă câtă prostie poate exista la EON", a scris românul pe pagina Client Hidroelectrica, de pe Facebook.

"Declarațiile on line se depun la ghișeul 5"

În comentarii, mulți critică situația.

"Asta este birocrația împământănită la români. În toate instituțiile."

"Am pătit-o și eu cu o angajată de la EON care a inceput să țipe la oameni pe un frig afară și nu permitea oamenilor să intre in sediul lor petru că nu aveau programare pe ziua respectivă."

"Toate instituțiile statului sunt premiate pentru prostie și lene și delăsare și punerea clienților pe drumuri fără rost."

"E nesimțire, nu prostie. Așa sunt tratați clienții de toate instituțiile romanesti, că sunt de stat sau private."

Ceva de genul: "Declarațiile on line se depun la ghișeul 5."