Energia electrică și gazele naturale – examen de promovare sau corigenţă al Guvernului Ciucă

In 27 noiembrie 2021, Guvernul coalitiei PNL- PSD, condus de dl. Nicolae Ciucă, a venit cu un program de guvernare articulat, cu componente sociale bine fundamentate, pentru prima dată după 2 ani de ignorări jenante din partea guvernanţilor, cu măsuri pentru reglementarea distorsiunilor din piața de energie și gaze, cu decizii imediate - într-o luna – pentru creșterea nivelului punctului de pensie și cu alte măsuri de susținere a economiei, cel puțin interesante.

Am crezut că, prin rigoarea militară impusă de prezența d-lui Ciucă în fruntea guvernului, miniștrii vor avea condescendența de a se alinia la țintele pe care le-a avansat dl. Ciucă prin Programul de Guvernare, pe baza căruia a fost validat în Parlament. Și am mai crezut că, fiind și social democrații în această coaliție, nu va încerca nimeni din guvern să submineze în vreun fel funcționarea acestei țări. Nu de alta, dar în Parlament nu mai are cine să facă opoziție.

Din păcate, din toată exuberanța răsărită după demisia premierului Florin Câțu, n-a mai rămas decât amărăciunea și uneori, disperarea concetățenilor noștri, confruntați cu avalanșa de scumpiri pe toate palierele existenței.

Distorsiuni în piața de energie, oricum inexistentă

Deși aveau exemple din măsurile luate, încă de la primele semne ale crizei energetice, în țări dezvoltate ca Franța, Olanda, Germania, sectorul energetic, liberalizat haotic la decizia d-lui Ludovic Orban, pe baza propunerilor făcute de ministrul energiei, dl. Viorel Popescu, pe criterii greu de justificat economic, a generat distorsiuni în piața de energie, oricum inexistentă (pentru noțiunea de piață trebuiau îndeplinite condițiile primordiale, să existe competiție între furnizori de stat și/sau privați, care?), culminând cu procedeele greu de explicat logic, ale traderilor, care văzând cât de “reglementată” era piața OPCOM, au profitat din plin, rostogolind de mai multe ori aceiași cantitate de energie, cumpărată de la furnizorii de stat (alții nu sunt deocamdată sau dacă sunt, pe sectorul regenerabil, sunt nesemnificativi), rezultând în noiembrie 2021, nebunia cu facturi urcate la cer și cu clienții captivi, puși în situația să-și piardă proprietățile din cauza neplății datoriilor.

Vine dl. Popescu, ales din nou ministrul energie (pe ce merite, știu alții…) și anunță că pregătește o Ordonanță de Urgență pentru plafonarea tarifelor la gaze și energie și compensarea distribuitorilor de la Bugetul de Stat. Nu uită să menţioneze că plafonarea se va face la valori de 2-3 ori mai mari decat pretul energiei din acel moment, fara ca cineva să se deranjeze ca a divulgat ştiri care pot perturba piaţa caracteristică. De acuzat...nici vorbă. Vom vedea cui a folosit informatia. Și abia după 2 luni a ieșit cu aceasta.

Între timp, traderii acestei piețe au cumpărat toată producția furnizorilor de energie și gaze pe cel puțin 1 ani în avans. De ce? Pentru că au știut că vor câștiga, indiferent de măsurile luate de guvern. Și dacă nu au încălcat legea, așa strâmbă cum au făcut-o cei din 2020 (guvern și ANRE), fraieri să fi fost să nu profite.

Deci, dl. Popescu, după ce că a generat această dezordine cu liberalizarea tarifelor în 2020, vine în 2021 în noul guvern de coaliție PNL-PSD și nici măcar nu oprește nebunia pornită de domnia sa. În noiembrie 2021 putea suspenda funcționarea OPCOM și putea dispune întoarcerea la prețurile reglementate înainte de liberalizare. Putea să negocieze cu UE scutirea la plata certificatelor de CO2 pentru o perioadă, aşa cum au făcut alte state. Nu. S-a încrâncenat să lucreze la proiectul de ordonanaţă vreo 2 luni, timp în care furnizorii de energie au facturat consumatorilor energia la noile prețuri de pe OPCOM. Asta arată cât de priceput este în evaluarea riscurilor, piața asta fiind cea mai sensibilă din toată economia. Rezultatul a fost un haos general, ministrul ieșind și spunând că furnizorii n-au voie (ca la grădiniță) să mărească prețurile fără just temei, făcând aluzii la speculă. Dovezi sau probe pe care să le înainteze organelor de cercetare… alţii trebuie să caute.

Băieții deștepți au înțeles semnalul și au ridicat prețurile

În alocuțiunile sale pline de “esență”, vine și cu viziunea originală, de plafonare a prețurilor la nivele de 2 sau 3 ori mai mari decât erau în momentul noiembrie 2021. Consecința – băieții deștepți au înțeles semnalul și au ridicat prețurile chiar mai sus de limita d-lui Popescu, ca să aibă marjă de negociere. Deja se contura o compensare între nivelul plafonării și prețurile spot din OPCM. Nu vă gândiţi că traderii ar fi trebuit să dea ceva bani inapoi, cum aşa ceva! Se poate!

A apărut Ordonanţa, s-au făcut facturi de regularizare, s-au făcut enorm de multe greșeli, nu știu cum, dar niciodată aceste greșeli nu erau în minus, compensarea furnizorilor a întârziat, ca de obicei, când statul are de dat bani. Totul făcut ca nimeni să nu mai înțeleagă nimic, și de lehamite, să uite de subiect.

Explicațiile date de Ministerul Energiei au umplut de revoltă consumatorii, care se zbăteau cu stornarea facturilor imense emise de distribuitori și cu spectrul sancțiunilor deasupra capului pentru neachitarea obligațiilor de plată. În loc ca haosul să fie gestionat, a fost amplificat de măsurile prost concepute și incorect aplicate de distribuitori, fără ca vreo sancțiune să-i determine să revină la tarife de bun simţ. Oricum ce sancțiuni s-au dat, erau acoperite cu vârf de facturile trimise amărâților de consumatori, lăsați descoperiți în fața acestui rapt, de către cei care ar fi trebuit să-i apere. Se știu dânșii și în continuare o duc bine, ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. După 6 luni, Oficiul Concurenței ne comunică că, încă studiază piața de energie să găsească deficienţe pe care să le sancționeze. Mie chiar mi se par simpatici domnii aceia, dacă n-ar fi vorba de soarta a milioane de oameni, mulți dintre ei duși la disperare, datorită facturilor uriașe emise de inconștienți sau, mai rău, speculanţi veroși, puși pe căpătuială în scurt timp.

Directiva UE nu impune, recomandă

Mai trec 2 luni, și la sfârșitul lui martie a.c. dl. Virgil Popescu vine cu o nouă Ordonanță de Urgență pentru plafonarea tarifelor, 0,68 Lei/kw la energie și 0,31 Lei/kwh la gaze, valabilă până în 31 martie 2023. Necesarul pentru consumatorul casnic, căci despre el vorbesc, în viziunea d-lui Popescu, nu consumă mai mult de 100kw/luna . Numai dacă ar fi văzut dl. ministru cum se duc cei 100 kw energie cu 2-3 becuri aprinse, un frigider și o mașină de spălat, poate ar fi înțeles că lumea s-a mai schimbat un pic din 1980 când, poate ar fi intrat în limita impusă de domnia sa, culmea, pentru un preț de 0,68 lei/kw plafonat, scos din calcule ezoterice, căci cele tehnice indică un preț mult mai jos față de 0,24-0,25 Lei/, cât era în octombrie 2021. Unde mai pui că tot domnia sa a dispus și închiderea centralelor pe cărbune, unde prețul de producție ar fi fost mai ridicat, dar aici trebuia să ceară scutirea de la Comisia Europeană pentru certificatele de CO2, astfel încât să fie rentabil să pui în funcţiune centralele oprite. Cine l-a obligat, nu stim, pentru că nu a fost o poziţie oficială a guvernului faţă de închiderea poluatorilor pe cărbune. Directiva UE, la care voalat face referire dl. Virgil Popescu, nu impune, recomandă. Germania, Polonia folosesc în continuare centralele pe cărbune. Probabil că au cărbune care nu poluează. Si preţul lor pe Mw este de 160-170 Euro. La noi…

De gaze, ce să va spun, Ordonanţa de urgență 27/2022 produce efecte, dar consumatorii primesc facturi de la furnizorii consacrați cu tarife de 0,73 lei/kwh, de 0,55 Lei/kwh, nici vorbă de plafonarea menționată în Ordonanță – 0,31 Lei /kwh brut.

Dl. Virigil Popescu iese voios la TV și comunică nonșalant că, cel puțin un an de zile nu avem o problemă la gaze, pentru că Megawatul oră este plafonat la 150 lei. Unde a găsit dansul această valoare?

Ce dorește în ultimă instanță acest domn?

Să bulverseze complet această piață, prin declarații iresponsabile, sau nu înțelege care este rolul său în comunicarea guvernamentală.

Piața OPCOM, în aprilie față de martie 2022, a înregistrat o scădere de 36,7% față de martie 2021. Dar la fel ca la carburanți, asta nu are nimic de a face cu tarifele facturate la consumatorii captivi. Curat economie de piață. Și dacă ar fi să-l ascultăm pe dl. Florin Câțu, că piața trebuie lăsată să floteze liberă până se stabilizează (așa a văzut dânsul unde a mai lucrat, fără să remarce regulile piețelor, extrem de riguroase, fie că e vorba de SUA sau de Noua Zeelandă), ar trebui să mai treacă vreo 2-3 ani de experimente miorbolante până la dezideratele d-lui Câțu. Problema e cine rezistă în asemenea piață, fără să iasă în stradă să-și caute dreptatea și demnitatea, furate de speculanţi jalnici, care cred că pot scăpa după ce au nenorocit o țară întreagă.

Impostura unor lideri

Ce este grav, este impostura unor lideri care ar fi trebuit să consulte specialiști cu experiență în luarea deciziilor strategice în această piață, ei preferând, în schimb, să tergiverseze cât pot decizii ferme și clare, să nu respecte ce promit că vor face, având tupeul să mai vorbească și de fantezii cu bătaie de 8-10 ani în cel mai bun caz, este vorba de reactoarele nucleare americane, când trebuiau să aibă deja măsuri și implementări pentru creșterea producției de energie și a extracției de gaze, gata de aplicare imediat după declanșarea crizei energetice. Da, dar pentru asta trebuie viziune, trebuie experiență în planificare, strategii și tactici de realizare, proceduri clare la fiecare nivel al pieței, trebuiesc resurse financiare la dispoziție, nu să aștepți să-ți dea Ministerul de Finanțe, dacă mai rupe de undeva.

Noroc că acum în mai, Nuclearelectrica SA va închide un reactor din două, pentru revizii și probabil că prețul kilowatului o va lua în sus, pentru că dacă ar mai fi avut loc o nouă scădere, eu cred că atunci dl. Popescu s-ar fi supărat și ar fi închis piața OPCOM.

Dupa 6 luni de guvernare, probabil că o evaluare a activităţii membrilor cabinetului ar fi binevenită, dl. Nicolae Ciucă avand toate motivele să o facă, fără să fie acuzat de vreun partid din coaliţie de părtiniri subiective. Are şi experienţa necesară şi prerogativele oferite de funcţie, putând îndrepta erorile facute de membrii guvernului sau să elimine persoanele care nu înţeleg că rolul lor este să guverneze în folosul cetăţenilor acestei ţări, nu pentru interese de grup sau personale. Atunci o să putem vedea calităţile de lider şi competenţele care l-au propulsat de la poziţii de comandă militară la şefia Ministerului Apărării şi mai apoi, la Palatul Victoria. Sunt convins că nu ne va dezamăgi.

Așteptăm cu mare interes anchetele făcute de Oficiul Concurenței, de ANRE, să înțelegem și noi, pământenii, cum poate crește valoarea kilowatului într-un an cu 178%, producția fiind locală, prețul de producție fiind cunoscut, profitul, la fel, dar totuși prețul aceluiași Mw produs în 2021, a ajuns în 2022, martie, la 1351 lei/Mw. Poate au pus drojdie de bere în el și s-a umflat.

Și apoi mai așteptăm de la Ministerul Finanțelor, decizia prin care va restitui contribuabililor măcar o parte din sumele încasate la Bugetul Statului, consecință acelor facturi umflate, din care cca 50% sunt încasări la Trezorerie.Căci din profiturile companiilor de energie explodate, nu ne putem gândi la o redistribuire, pentru că, poate acum, cu banii ăştia, se vor apuca de investiţiile atat de dragi d-lui Florin Câţu, dar numai în teorie, căci practic, investiţiile domniei sale ar fi trebuit să producă efecte după doi ani. Şi starea economiei… se vede cu ochiul liber.

E cam mult de lucru, și sunt convins că, decât să se apuce de demolat și reconstruit, onorabilii noștri responsabili vor începe cu o vacanță binemeritată, în care să-și sedimenteze ideile puține și bune, iar când vor reveni la toamnă, va trebui să avem inima tare, să putem rezista la copleşitoarele recompense ce vor cădea mai rău ca merele coapte din pom peste noi.

Indiferent ce vor face domniile lor, noi oricum, nu vom uita, prin ce am trecut și mai trecem… că nu s-a terminat.

Doru Sinca este de profesie inginer, absolvent al Institutului Politehnic Bucuresti, in prezent pensionar

