Brazilia ar putea avea un nou Pele, după ce un tânăr fotbalist de numai 16 ani a marcat 170 de goluri în 172 de meciuri.

Endrick, noul puști minune, joacă la liderul Palmeiras, dar a prins numai câteva minute la prima echipă.

Chiar și așa, marile cluburi europene, Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Liverpool, PSG și Manchester United au pus ochii pe el și vor să-l transfere, scrie dailymail.co.uk.

La 15 ani, Endrick juca deja pentru echipa U21, unde și-a probat calitățile de golgheter. El este din Brasilia și la 11 ani a plecat de acasă, la 800 kilometri distanță, pentru a da probe la Palmeiras, echipă din Sao Paolo, acolo unde a rămas până acum.

Just some of the names to have illuminated @Palmeiras teams of yesteryear.

Meet 15-year-old Endrick Felipe Moreira de Sousa.

😮🤩💚#FridayFeelingpic.twitter.com/7kZuz9yVy6— FIFA.com (@FIFAcom) January 21, 2022