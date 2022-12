Real Madrid plătește o avere pentru noul copil minune al fotbalului brazilian: cum joacă acesta la 16 ani VIDEO

După ce a dat lovitura cu fotbaliști brazilieni, precum Ronaldo de Lima sau Vini jr, Real Madrid și-a asigurat serviciile unui jucător de 16 ani, Endrick Felipe, de la Palmeiras.

Ads

Real Madrid va plăti 35 de milioane de euro clubului Palmeiras în schimbul noului star în devenire al fotbalului brazilian, Endrick, sumă la care urmează să se adauge alte 25 de milioane în funcţie de obiective, anunţă cotidianul sportiv spaniol AS în ediţia sa de luni.

Acordul dintre cele două părţi este complet şi nu a fost încă oficializat din cauza unei probleme birocratice, precizează AS, adăugând că transferul va fi deja înregistrat în FIFA TMS (Transfer Matching System), deşi nu va intra în vigoare până când Endrick va împlini vârsta majoratului, în iulie 2024.

Conform regulamentului, Endrick poate semna doar un contract pe trei ani, FIFA nepermiţând perioade mai lungi de contract pentru jucătorii sub 18 ani. Prelungirea pentru încă trei ani, până în 2030, a fost deja convenită, iar fotbalistul brazilian urmează să primească două milioane de euro brut pentru fiecare dintre aceste sezoane, însă suma va creşte uşor pe măsură ce avansează contractul său, unul asemănător cu cel pe care l-a semnat compatriotul său Vinicius Junior cu Real Madrid, ambii având de altfel acelaşi impresar.

Totodată, Real Madrid şi reprezentanţii lui Endrick s-au pus de acord în vederea împărţirii în mod egal a drepturilor de imagine între club şi jucător.

Primele informaţii apărute în mass-media pe această temă sugerau că Real Madrid va plăti clauza de reziliere a contractului lui Endrick cu Palmeiras, în valoare de 60 de milioane de euro, plus un impozit de 12 milioane. Însă AS a aflat din surse care au participat direct la negociere că transferul s-a finalizat pentru 35 de milioane de euro, plus 25 de milioane în funcţie de obiective, unele dintre ele dificil de realizat: câştigarea trofeului Golden Boy, număr de partide ca titular, goluri marcate, titluri cucerite. În felul acesta, au afirmat sursele respective, "dacă Real Madrid va ajunge să plătească 60 de milioane este pentru că Endrick valorează cel puţin 300 de milioane".