Enayati Medical City: sistemul de sănătate care prelungește viața pacienților scăzând presiunea asupra familiilor

1 pacient din cei 270.000 diagnosticați cu boli neurodegenerative costă sistemul medical aproape 14.000 euro pe an doar din consultații și medicație la care se adaugă costurile informale de îngrijire post diagnostic

Costurile informale ale îngrijirii acasă pot ajunge la peste 200% valoarea costurilor de îngrijire în funcție de stadiul de boală pentru un pacient, adică 28.000 euro/an

În România doar 40% dintre bolnavi sunt diagnosticați

1900 euro costă în medie îngrijirea unui pacient cu probleme neurodegenerative în sistemul Enayati

Enayati Medical City a consolidat un sistem de sănătate ce se bazează pe îngrijire pe termen lung, prevenție și îmbunătățirea calității vieții

Obiectivul Enayati Medical City a fost acela de a consolida un model de eficiență și de a crea acel sistem care să ducă la îmbunătățirea calității vieții pacientului, vârstnic, în primul rând, incluzând aici prelungirea vieții acestuia. Astfel că, experiența primului an de existență a validat un nou concept în sistemul privat din România, spitalul non chirurgical, care tratează problematica cronică a pacientului, cu internări pe termen lung și cu o adresabilitate patologica largă: neurologie, cardiologie, recuperare, oncologie, medicină internă, boli neurodegenerative inclusiv. Pornind de la speranța de viață în România care a crescut cu peste patru ani între 2000 și 2019, dar a scăzut temporar cu 1,4 ani în ultimii doi ani din cauza impactului pandemiei de COVID-19, dr Wargha Enayati a dezvoltat un nou model de sistem medical care să răspundă nevoilor adaptate la cererea de servicii medicale și la o societate într-un proces accelerat de îmbătrânire, confruntată cu boli cronice a căror gestionare este din ce în ce mai scumpă pentru sistemul de sănătate de stat.

Dr Wargha Enayati: ”Dacă te uiți la toate statisticile legate de incidența bolilor în România și a mortalității, vezi pe primul loc problemele cardiologice și oncologice, nu vezi însă impactul bolilor tăcute care se pot ameliora dac[ sunt diagnosticate dar care presupun îngrijire susținută post-diagnostic. În România sunt, estimat, peste 1 milion de oameni care suferă de boli neurodegenerative, doar 40% însă sunt diagnosticați. Majoritatea își duc povara ascunși în case. Pentru cei care însă sunt diagnosticați, costul per an susținut de stat pentru consulturi și medicație este de 14.000 euro/pacient la care se adaugă cel imens al îngrijirii informale ce poate ajunge din estimările noastre la 28.000 euro/an, adică cu 200% mai mult, fără a lua în calcul impactul psihologic covârșitor asupra familiei și îngrijitorilor informali. La Enayati Medical City vrem să demonstrăm că acești pacienți pot fi îngrijiți și primesc tot suportul la un cost considerabil mai mic dar nu oricum ci ]mbunătățindu-li-se calitatea vieții. Din experiența ultimului an alături de fiecare din miile de pacienți ajunși la Enayati Hospital și Enayati Home am învățat că susținerea permanentă din partea echipei medicale oferă rezultate uimitoare. De exemplu, cu doar 2 săptămâni de spitalizare/an pentru recuperare și îngrijire adecvată, se scade durata de spitalizare continuă anual considerabil datorită tratării și ameliorării bolii/ bolilor, se întârzie evoluția bolii, se contribuie la diagnosticarea la timp a unor patologii noi, necunoscute pacientului”.

Un raport al World Alzheimer din 2022 estimează costul demenței la nivel global la 1 trilion de dolari și pentru anul 2030 la 2 trilioane de dolari. Majoritatea acestor costuri nu sunt suportate de sistemele medico-sociale de stat ci, într-o proporție importantă, de îngrijitorii informali ai acestor bolnavi.

Acesta este un semnal de alarmă pe care vrem să îl adresăm! Oamenii au nevoie de sprijin iar ignorarea acestor tipuri de boli, aruncarea lor ca povara doar pe familia celui bolnav, nu este o soluție sustenabilă. Schemele de îngrijire depind în primul rând de gradul de afectare, în acest sens pacienții se încadrează în „grade de dependență”, pornind de la independent, semidependent și dependent, dar și complicații și comorbidități (ex: dacă necesită monitorizarea glicemiei, sau a funcțiilor vitale mai des, dacă au traheostomă, PEG, sonda nazo-gastrică, etc). Pacienții au nevoie de programe de recuperare medicală personalizate (kinetoterapie, fizioterapie, masaj, hidrokinetoterapie, ergoterapie, logopedie, recuperarea deglutitiei, psihoterapie), scheme de tratament moderne, in pas cu tratamentele internaționale.

Cu o estimare a cifrei de afaceri de 35 milioane de euro pentru anul 2022, Enayati Medical City, orașul medical care cuprinde un spital de oncologie, un spital de recuperare și ingrijire paliativa, un centru rezidențial pentru vârstnici, un centru de recuperare balneofizio care a acordat peste 22 000 de proceduri în ultimile 8 luni, o policlinică cu toate specialitățile medicale, imagistică și laborator, își atinge obiectivele financiare până la finalul anului promovând medicina pentru viață.

