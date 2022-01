Imagini greu de privit cu Emma Răducanu la Australian Open. Durerea a fost maximă: ”Sunt mai puternică decât credeam!” VIDEO

Emma Răducanu, locul 18 WTA şi cap de serie numărul 17, cu probleme la mâna dreaptă, a ratat calificarea în turul al treilea al Australian Open, după ce a fost învinsă, joi, cu scorul de 6-4, 4-6, 6-3, de Danka Kovinici din Muntenegru, locul 98 WTA.

În ciuda accidentării la mână, Răducanu a făcut un meci bun pe Margaret Court Arena, dominându-şi clar adversara în unele momente. Din nefericire, în decisiv, ea şi-a pierdut inspiraţia şi precizia, a cedat fizic şi i-a permis sportivei din Muntenegru să ajungă pentru prima dată în cariera ei în turul al treilea al unui grand slam, unde o va întâlni pe Simona Halep.

Emma Răducanu a fost avertizată de echipa sa să nu joace în turul doi la Australian Open din cauza unei răni la mâna dreaptă. De altfel, jucătoarea de origine română a primit îngrijiri medicale în timpul meciului cu Kovinic, Emma rezistând cu greu tratamentului la care a fost supusă, după cum se poate vedea mai jos.

„A fost o provocare, cu siguranță. În ultimele cinci zile am fost împiedicată să mă antrenez normal și n-am putut deloc să lovesc forehand-ul sau serviciul. Unii oameni din echipa mea mi-au sugerat să mă retrag. Am vrut să merg să lupt și să văd cât de departe pot ajunge. Probabil sunt mai puternică decât credeam dacă am reușit să trec prin atâta durere”, a spus campioana de la US Open 2021.

