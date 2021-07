Emma Raducanu, prima aparitie publica dupa abandonul de la Wimbledon. Cum s-a imbracat tanara tenismena VIDEO

Jucatoarea britanica de origine romana Emma Raducanu s-a retras luni din meciul cu Ajla Tomljanovic din optimile de finala ale turneului de la Wimbledon, la scorul de 4-6, 0-3, dupa 75 de minute de joc si dupa ce a suferit dificultati in respiratie.

Prima aparitie publica a Emmei Raducanu dupa abandonul de la Wimbledon s-a produs intr-un scurt interviu publicat pe contul de Twitter al competitiei.

"A fost cea mai buna saptamana din viata mea", a precizat, printre altele, Emma Raducanu. Ea a ales sa se imbrace in tricoul nationalei de fotbal a Angliei, care miercuri seara va juca impotriva Danemarcei in a doua semifinala de la Euro 2020.

So great to hear from @emmaraducanu after a #Wimbledon debut to be proud of 💚💜 pic.twitter.com/RsEuxgaFzY- Wimbledon (@Wimbledon) July 6, 2021