Veste minunată pentru Emma Răducanu la US Open. Super-adversara din primul tur s-a retras din turneu. Cu cine va juca tenismena de origine română

Tânăra tenismenă britanică de origine română Emma Răducanu (18 ani, locul 150 mondial) va debuta marți pe tabloul principal la US Open.

Conform tragerii la sorți, tenismena cu tată român și mamă din China ar fi trebuit s-o întâlnească pe americanca Jennifer Brady (14 WTA și favorita numărul 13), finalistă în acest an la Australian Open și semifinalistă la US Open în 2020.

Din cauza unei accidentări, Brady s-a retras pe ultima sută de metri, astfel că Emma Răducanu va evolua împotriva unei adversare mult mai accesibile, este vorba despre elvetianca Stefanie Voegele, locul 128 WTA.

Meciul Răducanu - Voegele va avea loc marți, în jurul orei 20.00.