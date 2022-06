Britanica Emma Răducanu, locul 11 WTA, a declarat că nu se grăbeşte să îşi găsească un nou antrenor, după ce în aprilie a încheiat colaborarea cu Torben Beltz, informează bbc.co.uk.

"Vreau să nu mă grăbesc în privinţa acestei decizii. Nu s-a schimbat nimic. Încă îi am pe aceiaşi oameni, oameni buni, în jurul meu. Nu vreau să mă grăbesc. Personal, cred că ştiu ce fac. Am încredere în ce fac şi în munca pe care o depun. Am 19 ani şi deja am câştigat un grand slam, aşa că pot să aştept să pun lucrurile la punct, ştiu că motivaţia mea nu este mai mică", a spus Răducanu.

Emma Răducanu s-a despărţit în 26 aprilie de Torben Beltz, antrenor cu care lucra din noiembrie.

Răducanu participă în această perioadă la turneul de categorie WTA 250 de la Nottingham. Ea va juca în primul tur cu sportiva elveţiană Viktorija Golubic.