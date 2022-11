Emma Răducanu a anunțat că pune punct sezonului 2022: a jucat doar o semifinală, dar a câștigat o avere din sponsorizări

Emma Răducanu a anunțat că sezonul 2022 este unul încheiat pentru ea.

Jucătoarea de 19 ani cu tată român a căzut până pe locul 76 WTA, mai ales că a pierdut punctele câștigate în 2021 după triumful la US Open.

Emma a avut un sezon 2022 modest, lăudându-se cu o singură semifinală într-un turneu minor, cel de la Seul. A mai jucat sferturi la Stuttgart și la Washinghton.

În ciuda acestui sezon slab din punct de vedere al sportului, pe partea de sponsori lucrurile au mers din plin.

Emma a câștigat aproape 23 de milioane de euro în 2022 din sponsorizări, fiind pe locul trei în acest clasament, după Naomi Osaka (51,6 m) și Serena Williams (34.8m). Acestea sut urmate de schioarea Eileen Gu (22.8m) și gimnasta Simone Biles (8,9 m).

on my own route, it’s all part of this unique journey! Thumbs up to first year on tour #backtofront 🤣 pic.twitter.com/DLegV0HLYI— Emma Raducanu (@EmmaRaducanu) November 5, 2022