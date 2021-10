Va juca Emma Răducanu pentru România? Reacția de teamă a presei britanice și ce i-a speriat pe englezi

Presa britanică a remarcat cu îngrijoare primirea călduroasă şi atenţia de care se bucură jucătoarea de tenis Emma Răducanu în România, la Cluj-Napoca, unde participă la Transylvania Open.

În acelaşi timp, poate cu mai multă teamă, britanicii au luat act de reacţia pozitivă a campioanei de la US Open la valul de simpatie care se ridică în ţara tatălui său şi la atitudinea foarte prietenoasă şi laudativă a jucătoarelor române la adresa ei.

"Răducanu a vorbit despre cum jucătoarele române - mai numeroase decât cele britanice în circuit - au fost prietenoase şi au luat-o sub aripa lor", a scris, miercuri, dailymail.co.uk.

Deşi susţine că, "indiferent de rădăcinile ei multiculturale, Răducanu este în mare parte un produs englez şi nu va reprezenta pe nimeni altcineva", publicaţia citată nu trece cu vederea posibilitatea ca vedeta pe care Marea Britanie a decoperit-o de curând să fie atrasă de ideea de juca pentru echipa României de FedCup.

În acest sens, dailymail.co.uk o citează pe Ana Bogdan, care i-a speriat pe englezi declarând că Emma ar fi primită cu braţele deschise alături de jucătoarele tricolore.

"Dacă vrea să joace pentru echipa României de Fed Cup (n.r. - Billie Jean King Cup), este mai mult decât binevenită. Ea s-a născut în Canada, dar a crescut în Marea Britanie. Este uimitor, înţeleg că vorbeşte şi limba chineză. Ştie şi câteva cuvinte în română. E destul de dulce şi are un accent dulce. Ea a arătat că totul este posibil dacă munceşti din greu, crezi şi continui să fii pozitiv. Dacă faci lucrurile corect, poţi reuşi. Este foarte important să avem atitudinea potrivită. Asta am admirat când am văzut-o. I-am admirat concentrarea, jocul de picioare, loviturile şi felul în care s-a comportat. Acel zâmbet şi acea inocenţă de pe chipul ei, asta era cheia. A fost o inspiraţie pentru mine şi pentru multe fete de acolo. Într-un fel, în acea finală (n.r. - de la US Open), mă aşteptam să câştige. Pentru că jocul ei este uimitor. Loviturile ei sunt foarte bune şi profunde, solide şi puternice", a declarat jucătoarea română.

Ana Bogdan, locul 106 WTA, şi Emma Răducanu, locul 23 WTA şi cap de serie numărul 3, se vor întâlni, joi, nu înainte de 15.30, în optimile de finală ale turneului de la Cluj-Napoca.