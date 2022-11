Ce onoare! Emma Răducanu, decorată de Regele Charles la castelul Windsor

Jucătoarea de tenis de 20 de ani cu tată român a primit titlul de Membru al Ordinului Imperiului Britanic.

Emma Răducanu a primit titlul din partea Regelui Charles la castelul Windsor pentru serviciile aduse tenisului. Ea era deja Membru al Ordinului Imperiului Britanic, urmare a unei decizii a reginei Elisabeta a doua după victoria jucătoarei la US Open.

Ads

Acum însă, Emma a primit și însemnele care atestă această calitate din partea Regelui Charles.

În cadrul ceremoniei de la castelul Windsor, ea a declarat că se simte extrem de reunoscătoare pentru această apreciere.

Gary Bennett, fostul fotbalist și lider al grupului Show Racism The Red Card, se numără printre ceilalți beneficiari ai MBE (Member of the Order of the British Empire), la fel ca și fostul jucător de cricket Hugh Morris.

Emma Raducanu receives an MBE for her services to tennis 🎖 pic.twitter.com/DPCiKd7Kia— ESPN UK (@ESPNUK) November 29, 2022